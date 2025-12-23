Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

23 de Diciembre de 2025 | 19:35

Escuchar esta nota

Un sorpresivo temporal azotó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano este martes. Minutos después de las 17.30, un intenso frente de tormentas y vientos se hizo presente en territorio porteño y algunos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el diluvio se registraba en los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que afectaba el sur, norte y oeste del Conurbano bonaerense.

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, motivo por el que termómetro descendió a los 22 grados y el alivio se sintió luego de un intenso día de calor.

La temperatura llegó a los 30°C, mientras que la térmica trepó a los 34°C tras la llegada del verano en el hemisferio sur.

El tiempo mejoraría con el paso de las horas aunque empeoraría durante la tarde y la noche de este miércoles 24 de diciembre con la llegada de chaparrones aislados.

Una de las imágenes más impactantes de la tarde se registró en uno de los shoppings más famosos de la zona norte del AMBA, el cual se inundó debido a las fuertes tormentas. Además, es importante recalcar que durante de noche de este martes se debía llevar a cabo la “Noche de los Shoppings” y frente a este escenario todavía no se han tomado medidas ni se ha comunicado que pasará con el evento.

