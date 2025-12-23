Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

23 de Diciembre de 2025 | 16:42

A diez días de la internación de Christian Petersen tras la descompensación sufrida durante el ascenso al volcán Lanín, surgieron nuevas versiones sobre las posibles causas del episodio que mantienen la polémica abierta.

La información fue dada a conocer por Fernanda Iglesias, panelista del programa Tarde o Temprano (El Trece), quien aseguró al aire que el informe toxicológico del cocinero habría arrojado resultado positivo para cocaína y MD, una sustancia vinculada a las metanfetaminas.

Según sostuvo la periodista, la familia de Petersen no querría hacer pública esta información, motivo por el cual no hubo hasta el momento un comunicado oficial que confirme o desmienta esos resultados. Cabe aclarar que ni el entorno del chef ni las autoridades médicas emitieron declaraciones formales al respecto.

En paralelo, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundió un comunicado en el que se despega de versiones que hablaban de un ACV o una arritmia. En el texto, los guías detallaron el desarrollo de la excursión y aseguraron que Petersen descendió en buenas condiciones generales, sin síntomas compatibles con cuadros neurológicos o cardíacos.

De este modo, mientras el chef continúa recuperándose en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, las únicas afirmaciones sobre el supuesto resultado del examen toxicológico provienen de un testimonio periodístico, sin respaldo oficial hasta el momento.

