"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Policiales |La investigación logró reconstruir una cadena de robos violentos cometidos entre mayo y diciembre

La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata

Operaban de noche, armados y sin piedad. Maniataban a sus víctimas, muchas de ellas jubiladas. Terminaron tras las rejas

La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata

los cinco detenidos, integrantes de la temible banda / EL DIA

24 de Diciembre de 2025 | 02:44
Edición impresa

La Plata viene siendo escenario de una escalada de entraderas cada vez más violentas. Bandas organizadas, armadas y sin ningún tipo de escrúpulo irrumpen en viviendas, reducen a sus moradores mientras duermen y arrasan con todo lo que encuentran. En ese contexto, en las últimas horas, la Policía logró asestar un golpe clave: fue desbaratada una peligrosa asociación ilícita responsable de una larga serie de robos salvajes, muchos de ellos cometidos contra personas de edad avanzada.

La organización criminal actuaba con un mismo patrón: entradas nocturnas, violencia extrema, armas de fuego, víctimas indefensas y un rápido despliegue para desaparecer sin dejar rastros. No lo lograron. Tras meses de investigación, seguimientos y análisis de pruebas, todos sus integrantes terminaron detenidos.

El procedimiento fue encabezado por personal del GTO de la Comisaría 3ª de La Plata, con apoyo de la Superintendencia de Seguridad Región Capital I, bajo la órbita de la UFI 15 y el Juzgado de Garantías N°1. La causa fue caratulada como asociación ilícita y robos agravados reiterados por su comisión en poblado y en banda y por el empleo de armas de fuego, bajo la modalidad entradera.

Los detenidos son Gastón Nicolás Bengardini (20); Ariel Pucheta (31), con antecedentes penales; Antonio Ezequiel Lamas (24), con causas previas por robos armados; Fernando Herminio Duarte Escobar (22); y Roberto Horacio Arado (23), quien había recuperado la libertad recientemente tras estar en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Todos están sindicados como autores materiales de los ataques.

El prontuario del grupo es estremecedor. Al menos trece entraderas fueron esclarecidas, ocurridas entre mayo y diciembre de este año. Las víctimas, en su mayoría jubilados, fueron sorprendidas mientras dormían, atadas, amenazadas con armas y sometidas dentro de sus propias casas. Entre los damnificados hay personas de 90, 93, 87, 84 y 81 años.

El quiebre de la investigación se produjo el 24 de septiembre, cuando un allanamiento de urgencia permitió la aprehensión inicial de varios integrantes y el secuestro de ocho vehículos utilizados para delinquir, todos con pedidos de secuestro activo y patentes apócrifas. A partir de allí, la pesquisa se profundizó: análisis de celulares, cruces de llamadas, videos de cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales donde los delincuentes posaban armados y exhibían botines.

Los allanamientos finales fueron contundentes. La Policía secuestró un arsenal de guerra: pistolas 9 milímetros -una de ellas perteneciente a la Policía Bonaerense con numeración suprimida-, revólveres, carabinas recortadas, cargadores, municiones de distintos calibres, incluso de fusil. También se incautaron pasamontañas, guantes, precintos y ropa negra utilizada durante los ataques.

El botín recuperado expone la magnitud de la banda: más de 2.150.000 pesos en efectivo, dólares, euros, una máquina contadora de billetes, televisores de gran porte, heladeras, electrodomésticos, calzado en cajas y una flota de motos utilizadas como vehículos de apoyo y escape.

La fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI 15, y el juez de Garantías Guillermo Atencio avalaron el accionar policial y ordenaron la detención de todos los integrantes de la banda, que ahora enfrentan cargos gravísimos y podrían recibir severas penas de prisión.

Con esta operación, se logró sacar de las calles a una de las bandas más violentas que operaban en La Plata. Una organización que hizo del terror su método y de los jubilados su blanco preferido.

 

