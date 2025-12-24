Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026

La intención es que se vote el viernes 26 de diciembre

24 de Diciembre de 2025 | 08:43

La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo respaldo del peronismo para aprobar el viernes próximo en el Senado el Presupuesto 2026, ya que cuatro senadores de Convicción Federal acompañarán la votación en general y la mayoría de los artículos de la ley que establece los gastos y recursos para el próximo año.

De esta manera, el Gobierno se encamina a tener por primera vez un Presupuesto aprobado desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, ya que hasta ahora había administrado al país con la prórroga de la ley aprobada en 2022.

La única duda que tenía el oficialismo residía en los ajustados números que tiene para aprobar el artículo 30, que busca derogar el financiamiento de la Ley de Educación Docente, de la Ley de Ciencia y de porcentaje que se destina a las escuelas técnicas.

A diferencia de la votación en general, que podría alcanzar 48 votos ya que cuatro peronistas anticiparon que votarán a favor, en el caso del articulo 30 el oficialismo sólo cuenta con el respaldo del PRO, la mayoría del radicalismo y bloques provinciales.

En esa votación será clave la cantidad de legisladores opositores que se encuentren en el recinto en el momento de votar ese punto del Presupuesto, que es el único que hoy preocupa al oficialismo.

Ese artículo establece la derogación de los artículos que fijan una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

Uno de los datos que sorprendió este martes fue la decisión de uno de los bloques del interbloque peronista, Convicción Federal, de aportar su voto al Presupuesto propiciado por Milei a pedido de gobernadores del PJ, según indicaron voceros parlamentarios.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja Fernando Rejal aún no decidió ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa. Sin embargo, aclararon que no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). 

En tanto, la incógnita que aún persiste es como votará el Frente Cívico de Santiago del Estero que integran el ex gobernador de esa provincia Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno.

En la Cámara de Diputados, de los siete legisladores que responden a Zamora, cinco votaron en contra mientras dos se ausentaron. De todos modos, hasta el viernes y en la misma sesión continuarán las negociaciones para que el oficialismo tenga garantizados todos los votos para la discusión de cada uno de los artículos.

