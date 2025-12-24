Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Carrió vinculó a Massa con Toviggino, tesorero de AFA

Dijo que se está investigando los manejos de dinero de la AFA y también el narcotráfico

24 de Diciembre de 2025 | 07:58

La ex diputada Elisa Carrió dio detalles sobre la denuncia que hizo, junto a otros integrantes de la Coalición Cívica, contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y vinculó a Sergio Massa.

Carrió denunció, junto a los legisladores Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, maniobras de lavado de activos de AFA vinculadas a la compra irregular de una quinta en la localidad de Pilar.

“Estamos analizando las mafias, porque tenemos mucha documentación”, señaló en declaraciones a la prensa.

La ex legisladora aclaró que la denuncia se basa en distintas cuestiones. Por un lado se investigan los manejos de dinero de la AFA, tanto en el país como en Estados Unidos (donde está construyendo una academia de fútbol), además de su vinculación con la provincia de Santiago del Estero y el narcotráfico.

Sobre este último tema, Carrió comentó que hay “una operación” para tratar de llevar la denuncia a juzgados en Campana o Santiago del Estero. En caso de que pase esto “se pierde”, ya que en la localidad bonaerense “maneja todo Sergio Massa”, a quien catalogó de tener una “íntima relación” con Pablo Toviggino, tesorero de AFA, y en la provincia santiagueña ocurriría lo mismo por la aparición de Gerardo Zamora, gobernador, a quien acusó de tener “familiares adentro del sistema judicial”.

Además, el legislador porteño Matías Yofe agregó que la denuncia puede “terminar en una intervención federal”, aseguró que deben “trabajar a paso firme y con documentación respaldatoria”, afirmó que “está totalmente infectado de gente afín a Toviggino” y sentenció que “la Coalición Cívica está sacando a la luz algo de lo que nadie quería hablar”.

