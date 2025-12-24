Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
Las fiestas navideñas son un momento de celebración, encuentros y brindis, pero también representan un período en el que se incrementan los accidentes domésticos y recreativos, especialmente aquellos que comprometen la salud visual.
En un informe del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) se recordó la importancia de adoptar medidas simples, pero fundamentales para proteger los ojos durante estas fechas.
El Dr. Nicolás Levaggi (M.N 138.098), jefe de la Unidad de Cirugía del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze, señaló: “El ojo es una estructura extremadamente sensible. Muchas de las lesiones que vemos en esta época podrían evitarse con información y prevención”.
En Argentina, el uso de pirotecnia disminuyó en los últimos años gracias a campañas de concientización y regulaciones, pero, aun así, sigue siendo una de las principales causas de lesiones oculares durante las Fiestas.
“El riesgo no desaparece por completo. Incluso la pirotecnia legal puede provocar traumatismos graves en los ojos”, advierte Levaggi. quien además es coordinador general de la Comisión de Ateneos del CAO, entidad que recomienda:
Utilizar solo pirotecnia autorizada
Evitar productos de fabricación casera o de origen desconocido.
Que el encendido esté siempre a cargo de un adulto responsable.
Mantener distancia de seguridad y usar protección ocular.
No reencender artefactos que fallaron ni acercarse de inmediato.
Abrir botellas de bebidas espumantes es una escena habitual en los festejos, pero el corcho puede salir despedido a gran velocidad y causar lesiones severas en los ojos.
Según estudios publicados en The BMJ, la presión dentro de una botella de vino espumoso puede ser hasta tres veces mayor que la de un neumático de automóvil, lo que permite que el corcho alcance velocidades cercanas a los 80 km/h.
En ese contexto, el reflejo de parpadeo no alcanza a proteger el ojo. “Muchas personas no saben que el corcho puede dispararse solo, incluso al retirar el alambre metálico, por la presión interna acumulada”, señala Levaggi. Las recomendaciones son:
No apuntar la botella hacia la cara ni hacia otras personas.
Sujetar el corcho desde el primer momento.
Abrir la botella lentamente, orientándola hacia un lugar seguro.
Estudios internacionales muestran que hasta el 26% de las personas que sufren lesiones oculares por corchos quedan legalmente ciegas, lo que da cuenta de la gravedad potencial de estos accidentes.
Durante las reuniones familiares es común el uso de cuchillos, tijeras, juguetes o elementos que pueden generar traumatismos oculares, especialmente en contextos de distracción o poca iluminación. Desde el CAO aconsejan:
Supervisar a los niños cuando juegan con objetos que lanzan proyectiles o se tensan.
No usar herramientas improvisadas para abrir envases o regalos.
Asegurar buena iluminación al manipular objetos cortantes.
En tanto, ante cualquier golpe o accidente en el ojo, la conducta inmediata puede marcar la diferencia. “El error más frecuente es minimizar el daño o intentar resolverlo en casa”, advierte Levaggi y, frente a una lesión ocular, se recomienda:
No presionar ni frotar el ojo.
No intentar retirar objetos incrustados.
No aplicar gotas ni medicamentos sin indicación médica.
Cubrir suavemente el ojo, sin apretar.
Consultar de inmediato en una guardia oftalmológica.
“La atención rápida es clave para evitar secuelas permanentes, incluida la pérdida de la visión”, subrayó el especialista, quien añadió: “Con pequeños gestos de prevención podemos evitar lesiones que cambian la vida de una persona para siempre”.
