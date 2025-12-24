Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

Gimnasia continúa moviéndose en el mercado de pases, donde buscará cerrar algunos refuerzos importantes. Luego de abrochar el regreso esperado de Nacho Fernández, la idea de la dirigencia es seguir potenciando al equipo con nombres de jerarquía. Uno de ellos es otro viejo conocido del club como es Ignacio Miramón, por el cuál el club está negociando su regreso tras ser vendido en 2023. Sin embargo, las negociaciones no están fáciles.

Luego de su paso por Boca, que no hizo el uso de la opción de compra, Miramón tendrá que regresar al Lille de Francia pero allí no tendrá lugar. Ante esto y con la idea de reforzar el mediocampo, su nombre se volvió una prioridad para el Lobo.

Más allá que inició gestiones por un préstamo, la situación no es sencilla por lo económico. Sobre todo, por el salario que recibe el jugador y por las pretensiones del elenco francés.

Si bien en un principio trascendió que el Lille esta vez no iba a ceptar otra cesión como ocurrió con el Xeneize, no vería con malos ojos volver a prestarlo para que siga sumando minutos. Sin embargo, no lo dejará ir sin un esfuerzo económico por parte de Gimnasia.

Ante esto, será clave encontrar un equilibrio en la negociación y también el peso del deseo del jugador, que tiene ganas de jugar un tiempo en el club de sus amores y además de buscar continuidad.

Por lo pronto y mientras Miramón está de vacaciones, en los próximos días podría haber novedades sobre si puede darse su regreso o no.

Cabe destacar también que en el año, el volante jugó muy poco en Boca, luego de haber estado un año y medio. Perdió terreno con Gago y después, con Russo y Úbeda, ya que ni siquiera fue alternativa en el banco de suplentes.

En su paso por el club de la Ribera, Nacho Miramón disputó apenas 25 partidos, mientras que en el 2025, solo estuvo presente en tres encuentros.

OTROS APUNTADOS

Uno de los nombres que también maneja Gimnasia como alternativa para el mediocampo es el de Santiago Dalmasso, el volante de 20 años que juega en la Reserva de Boca. Fue uno de los puntos altos del equipo de la divisional y hasta estuvo en algunas convocatorias del plantel profesional durante el 2025. La idea del Lobo es lograr un préstamo por un año, ya que en el Xeneize quieren que el jugador tenga rodaje en primera división. Lo que se tendría que definir si incluye o no una opción de compra.

Después sigue surgiendo el nombre de Milton Casco, otro de los laterales que surgieron del club. La idea del mens sana es ofrecerle un contrato por una temporada, ya que Casco quedará libre de River a fin de año. El jugador también despertó el interés de Racing y también de Newell’s, club con el que también tuvo paso.

Tras haber estado más de una década en el Millonario, el lateral tuvo acción en el 2025, ya que fue pieza de recambio de Acuña. En total disputó 20 encuentros entre todas las competencias y convirtió dos tantos. A sus 37 años, tiene ganas de cerrar su carrera en el club que lo vio nacer.

SERÁ PARTE EL PLANTEL

Uno de los jugadores que deberá regresar de su préstamo es el volante Alexis Steimbach, quien estuvo en la última temporada en Tristán Suárez. El volante fue uno de los puntos más altos del equipo de Ezeiza, que peleó por ascender a la primera división. Durante el 2025, disputó 34 encuentros, donde en 26 comenzó como titular. Además marcó un gol y brindó una asistencia.

Más allá que la pretemporada será clave, la idea de Fernando Zaniratto es darle una oportunidad, por lo que todo parece indicar que será tenido en cuenta para el próximo año.

Sin dudas, su paso por la segunda categoría del fútbol argentino le dio mayor experiencia y madurez, que lo llevarán a volver a tener una chance en Gimnasia. Cabe destacar que en su primera etapa en el club, donde debutó en 2022, disputó 28 encuentros. Y antes de jugar en Tristán, tuvo un paso por Quilmes.