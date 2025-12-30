Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Desbaratan estafa millonaria con audios de inteligencia artificial y hackeo de WhatsApp

30 de Diciembre de 2025 | 08:47

Una investigación liderada por la Fiscalía N.º 1 de Quilmes, especializada en delitos de extorsión y entornos digitales, permitió desarticular una sofisticada maniobra de estafa millonaria. El caso, a cargo del fiscal Ariel Rivas y el ayudante fiscal Leandro Montejo, reveló el uso de inteligencia artificial para suplantar identidades y engañar a vecinos del distrito.

La causa se inició tras la denuncia de una mujer que fue contactada vía WhatsApp por un conocido que tenía agendado en su teléfono. A través de la aplicación, el supuesto contacto le ofreció la venta de dólares a un tipo de cambio conveniente, reforzando la credibilidad del engaño mediante el envío de mensajes de voz. Confiando en la identidad de su interlocutor, la víctima realizó sucesivas transferencias bancarias hasta que, al no recibir el efectivo, se comunicó con su conocido real, quien confirmó que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada.

Tras un exhaustivo análisis técnico del chat solicitado por la fiscalía, se compararon los audios recibidos con la voz auténtica de la persona suplantada. Las pericias determinaron que los mensajes de voz habían sido generados mediante inteligencia artificial, logrando imitar con gran precisión el tono y timbre de la voz original para concretar el fraude en Quilmes.

Con la identificación de la cuenta bancaria receptora del dinero, la División Cibercrimen de Florencio Varela logró localizar el domicilio de la beneficiaria de los fondos. Durante el allanamiento ordenado por la Justicia, se secuestró la tarjeta de débito utilizada para las extracciones y quedó imputada una mujer como responsable de la maniobra. Además, en el procedimiento se halló un arma de fuego no declarada, lo que derivó en la aprehensión del padre de la imputada, quien quedó a disposición de la Justicia de San Vicente.

Desde el Ministerio Público de Quilmes reiteraron la importancia de extremar precauciones ante estas nuevas modalidades de ciberdelito. Recomiendan no transferir dinero sin verificar la identidad del interlocutor por otras vías y, en caso de ser víctima, comunicarse de inmediato con las entidades bancarias a través de canales oficiales, advirtiendo sobre el riesgo de buscar números de asistencia en buscadores como Google, donde pueden operar nuevos delincuentes.

