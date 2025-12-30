Desbaratan estafa millonaria con audios de inteligencia artificial y hackeo de WhatsApp

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares
El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Calor extremo en La Plata: ¿cuándo la sensación térmica llegaría a los 40 grados?
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Hasta las máquinas se pelean: crecen los casos de choques entre sistemas de inteligencias artificiales
VIDEO. Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una investigación liderada por la Fiscalía N.º 1 de Quilmes, especializada en delitos de extorsión y entornos digitales, permitió desarticular una sofisticada maniobra de estafa millonaria. El caso, a cargo del fiscal Ariel Rivas y el ayudante fiscal Leandro Montejo, reveló el uso de inteligencia artificial para suplantar identidades y engañar a vecinos del distrito.
La causa se inició tras la denuncia de una mujer que fue contactada vía WhatsApp por un conocido que tenía agendado en su teléfono. A través de la aplicación, el supuesto contacto le ofreció la venta de dólares a un tipo de cambio conveniente, reforzando la credibilidad del engaño mediante el envío de mensajes de voz. Confiando en la identidad de su interlocutor, la víctima realizó sucesivas transferencias bancarias hasta que, al no recibir el efectivo, se comunicó con su conocido real, quien confirmó que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada.
Tras un exhaustivo análisis técnico del chat solicitado por la fiscalía, se compararon los audios recibidos con la voz auténtica de la persona suplantada. Las pericias determinaron que los mensajes de voz habían sido generados mediante inteligencia artificial, logrando imitar con gran precisión el tono y timbre de la voz original para concretar el fraude en Quilmes.
Con la identificación de la cuenta bancaria receptora del dinero, la División Cibercrimen de Florencio Varela logró localizar el domicilio de la beneficiaria de los fondos. Durante el allanamiento ordenado por la Justicia, se secuestró la tarjeta de débito utilizada para las extracciones y quedó imputada una mujer como responsable de la maniobra. Además, en el procedimiento se halló un arma de fuego no declarada, lo que derivó en la aprehensión del padre de la imputada, quien quedó a disposición de la Justicia de San Vicente.
Desde el Ministerio Público de Quilmes reiteraron la importancia de extremar precauciones ante estas nuevas modalidades de ciberdelito. Recomiendan no transferir dinero sin verificar la identidad del interlocutor por otras vías y, en caso de ser víctima, comunicarse de inmediato con las entidades bancarias a través de canales oficiales, advirtiendo sobre el riesgo de buscar números de asistencia en buscadores como Google, donde pueden operar nuevos delincuentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí