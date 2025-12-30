Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

La Ciudad

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
30 de Diciembre de 2025 | 08:24

Escuchar esta nota

En el marco del asueto establecido para el miércoles 31 de diciembre y el feriado del jueves 1° de enero por la celebración de Año Nuevo, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales durante ambas jornadas.

La Comuna precisó que el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado los dos días y que no habrá servicio de recolección de residuos por la noche, por lo que solicitó a los vecinos evitar sacar la basura tanto el miércoles como el jueves.

Por otro lado, las líneas municipales de transporte público de pasajeros circularán el miércoles con cronograma de sábado y el jueves con frecuencia de feriado.

Asimismo, el sistema de Estacionamiento Medido se aplicará el miércoles y no operará el jueves, mientras que los controles periódicos de tránsito y nocturnidad se llevarán adelante de forma habitual.

Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajará con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el Cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00 el miércoles, mientras que el jueves estará cerrado.

LE PUEDE INTERESAR

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

LE PUEDE INTERESAR

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

A su vez, el Mercado Bonaerense La Plata trabajará de 8:00 a 13:00 el miércoles y permanecerá cerrado el jueves y la República de los Niños estará cerrada ambos días.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

El Lobo se aseguró a una promesa de la Reserva

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

“Ya es insoportable”: sube el termómetro y en La Plata falta el agua y la luz
Últimas noticias de La Ciudad

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

“Ya es insoportable”: sube el termómetro y en La Plata falta el agua y la luz

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo
Deportes
Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye
Espectáculos
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares 
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Brigitte Bardot: un adiós entre la gloria del cine y la sombra de la polémica
Policiales
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Información General
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla