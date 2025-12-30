Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
En el marco del asueto establecido para el miércoles 31 de diciembre y el feriado del jueves 1° de enero por la celebración de Año Nuevo, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales durante ambas jornadas.
La Comuna precisó que el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado los dos días y que no habrá servicio de recolección de residuos por la noche, por lo que solicitó a los vecinos evitar sacar la basura tanto el miércoles como el jueves.
Por otro lado, las líneas municipales de transporte público de pasajeros circularán el miércoles con cronograma de sábado y el jueves con frecuencia de feriado.
Asimismo, el sistema de Estacionamiento Medido se aplicará el miércoles y no operará el jueves, mientras que los controles periódicos de tránsito y nocturnidad se llevarán adelante de forma habitual.
Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajará con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.
Por su parte, el Cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00 el miércoles, mientras que el jueves estará cerrado.
A su vez, el Mercado Bonaerense La Plata trabajará de 8:00 a 13:00 el miércoles y permanecerá cerrado el jueves y la República de los Niños estará cerrada ambos días.
