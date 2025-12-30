Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz
Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025
Tras el escándalo, el Gobierno elimina ANDIS y traspasa funciones al Ministerio de Salud
¿Copa Argentina en medio de la pretemporada?: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lantieri y Tomás Etcheverry
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Calor extremo en La Plata: ¿cuándo la sensación térmica llegaría a los 40 grados?
Hasta las máquinas se pelean: crecen los casos de choques entre sistemas de inteligencias artificiales
VIDEO. Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Afirman que la CIA dirigió el primer ataque de Estados Unidos en Venezuela
El Gobierno apelará el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras percibir el medio aguinaldo antes de Navidad, desde hoy empiezan a cobrar sus sueldos los empleados de la administración pública bonaerense
Escuchar esta nota
Luego de haber cobrado el medio aguinaldo antes de Navidad, se confirmaron las fechas de pago de haberes de diciembre 2025 a los estatales, docentes y judiciales bonaerenses. El sitio de Tesorería publicó hoy, día por día, cuándo percibirán sus sueldos los empleados de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.
El cronograma se inicia este martes 30 de diciembre y finaliza el 8 de enero. Este es el calendario completo:
30 de DICIEMBRE
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
2 de ENERO
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
5 de ENERO
Ministerio de Salud
Caja de Policía
6 de ENERO
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno apelará el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes
7 de ENERO
Poder Judicial
8 de ENERO
Direccion General de Cultura y Educacion
DiPrEGeP
Los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) percibirán sus haberes según el cronograma de la jurisdicción
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí