Luego de haber cobrado el medio aguinaldo antes de Navidad, se confirmaron las fechas de pago de haberes de diciembre 2025 a los estatales, docentes y judiciales bonaerenses. El sitio de Tesorería publicó hoy, día por día, cuándo percibirán sus sueldos los empleados de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.

El cronograma se inicia este martes 30 de diciembre y finaliza el 8 de enero. Este es el calendario completo:

30 de DICIEMBRE

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

2 de ENERO

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

5 de ENERO

Ministerio de Salud

Caja de Policía

6 de ENERO

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Mrio. De Desarrollo Agrario

Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Mrio. de Justicia y Derechos Humanos

Mrio. de Gobierno

Mrio. de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Mrio. De Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)

Autoridad del Agua

Comisión de I. Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)

Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)

Ente Adm. Astilleros Río Santiago

Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)

Poder Legislativo

Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Mrio. de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

7 de ENERO

Poder Judicial

8 de ENERO

Direccion General de Cultura y Educacion

DiPrEGeP



Los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) percibirán sus haberes según el cronograma de la jurisdicción