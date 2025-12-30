Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Tras percibir el medio aguinaldo antes de Navidad, desde hoy empiezan a cobrar sus sueldos los empleados de la administración pública bonaerense

Estatales y docentes cuándo cobro: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025
30 de Diciembre de 2025 | 09:47

Luego de haber cobrado el medio aguinaldo antes de Navidad, se confirmaron las fechas de pago de haberes de diciembre 2025 a los estatales, docentes y judiciales bonaerenses. El sitio de Tesorería publicó hoy, día por día, cuándo percibirán sus sueldos los empleados de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.

El cronograma se inicia este martes 30 de diciembre y finaliza el 8 de enero. Este es el calendario completo:

30 de DICIEMBRE    
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda

2 de ENERO    
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

5 de ENERO    
Ministerio de Salud
Caja de Policía

6 de ENERO    
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

7 de ENERO    
Poder Judicial

8 de ENERO    
Direccion General de Cultura y Educacion
DiPrEGeP

Los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) percibirán sus haberes según el cronograma de la jurisdicción

