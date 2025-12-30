Dos provincias ya penan a los que no vacunan a sus hijos

En un contexto nacional signado por una brusca caída de las tasas de vacunación, la provincia de Córdoba anunció que adoptará la política sanitaria iniciada por su par de Mendoza, en el sentido de llevar a la Justicia y aplicar sanciones a los padres que no vacunen a sus hijos, para de este modo garantizar el cumplimiento del calendario infantil. Lo cierto es que la inmunización ha bajado en forma crítica en todo el país y que se lanzan alertas médicos aquí y allá.

El gobierno cordobés adelantó concretamente que reformará un artículo del Código de Convivencia para sancionar a padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no acrediten las dosis exigidas. Las penalidades previstas incluyen multas y hasta cinco días de arresto, o su reemplazo por tareas comunitarias.

La iniciativa no se limita al castigo. El ministro de Salud provincial explicó que las sanciones se activarán ante alertas de incumplimiento provenientes de cualquier sector del sistema de salud, público o privado, y que la estrategia se complementará con una fuerte presencia territorial. “Saldrán masivamente los equipos de vacunación a clubes, escuelas y eventos masivos”, señaló el ministro, al tiempo que recordó que esta modalidad ya se aplica en residencias de adultos mayores y algunos festivales.

En Córdoba, el nivel de cumplimiento del calendario hasta los 18 meses alcanza el 74 por ciento. La meta oficial es llegar al 85 por ciento, un umbral que permitiría evitar el regreso de enfermedades que habían sido controladas o erradicadas, como la varicela, la tos convulsa o el sarampión. La decisión cordobesa toma como antecedente la experiencia de Mendoza, que tipificó el incumplimiento del calendario como contravención y comenzó a realizar denuncias judiciales; tras lo cual unas 70 familias se acercaron a los vacunatorios.

Un sector importante de la comunidad y en especial los adultos jóvenes no tienen el concepto del riesgo que implica para la calidad de vida y la vida misma la presentación de las enfermedades prevenibles por vacunas como la enfermedad invasiva fulminante por meningococo, tal como señaló recientemente el colegio de Médicos bonaerense.

Cabe reiterar que el mapa sanitario actual confirma el retorno en el país de las llamados enfermedades sociales, como el sarampión influenza, coqueluche, hepatitis A o B, la meningitis por neumococo, a raíz de la baja en los niveles de vacunación y esta situación vienen siendo alertada por autoridades área de Salud de todo el país, en informes que debieran ser reiterados, hasta que la población tome conciencia de lo que está ocurriendo.

Lo dispuesto por las provincias de Mendoza y Córdoba ataca de raíz la inexplicable reticencia de padres y adultos responsables, que le niegan a sus hijos nada menos que el recurso médico de la vacunación, basado en evidencias científicas más que comprobadas.