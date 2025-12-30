Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Espectáculos |"Me pidió explicaciones sobre los besos en ficción"

El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor

El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
30 de Diciembre de 2025 | 08:50

Escuchar esta nota

Recordemos que, Romina Gaetani vivió un episodio de violencia de género con quien era su pareja, Luis Cavanagh, según relató ante la policía.

Allí, hubo golpes en sus brazos y en su cadera, tal como afirma la denuncia y el registro de la revisación a la actriz sobre el hecho ocurrido el sábado 27 de diciembre por la noche en el Tortugas Country Club, que derivó que la atendieran en el hospital de Pilar.

Ahora, unas declaraciones de hace un año cobraron fuerza. Romina habló sobre los celos de su pareja al ver una obra que ella protagonizaba. Y una frase intentó anticipar un verdadero calvario, pero nadie la escuchó.    

Fue en diciembre de 2024, cuando Romina Gaetani habló abiertamente de su relación con el empresario Luis Cavanagh: “Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis es empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí”, expresó entonces, describiendo el vínculo que tenían con Cavanagh, al tiempo que agregó: "Por eso somos dinamita. Este amor es muy distinto", confesaba Romina y agregaba que su entonces pareja la contenía.

Pero, si bien estaba muy relajada en la entrevista, sorprendió cuando Gaetani habló de los celos de su entonces pareja. Contó que, durante una escena teatral en la que compartía un beso con Marcelo De Bellis, Luis Cavanagh habría tenido una reacción de incomodidad desde la platea y la madre de Romina fue testigo.

“Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, recordó la actriz. Más tarde, reveló la charla que mantuvieron después de esa función. "Él me preguntó cómo es eso de los besos. ¿Pasa algo todas las noches? Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que no pasa nada. Es todo para la cámara. Soy buena actuando”, aclaraba Gaetani. 

LE PUEDE INTERESAR

La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares 

LE PUEDE INTERESAR

Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent

Sin dudas, sus palabras hoy cobran otra mirada sobre lo que vivía la entonces pareja a puertas cerradas de su intimidad.  

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Romina Gaetani fue internada tras un episodio de violencia de género: cómo está la actriz

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

El Lobo se aseguró a una promesa de la Reserva

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Últimas noticias de Espectáculos

La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares 

Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Policiales
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Deportes
Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye
La Ciudad
VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz
Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy
“Ya es insoportable”: sube el termómetro y en La Plata falta el agua y la luz
Información General
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla