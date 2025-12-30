El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor

Recordemos que, Romina Gaetani vivió un episodio de violencia de género con quien era su pareja, Luis Cavanagh, según relató ante la policía.

Allí, hubo golpes en sus brazos y en su cadera, tal como afirma la denuncia y el registro de la revisación a la actriz sobre el hecho ocurrido el sábado 27 de diciembre por la noche en el Tortugas Country Club, que derivó que la atendieran en el hospital de Pilar.

Ahora, unas declaraciones de hace un año cobraron fuerza. Romina habló sobre los celos de su pareja al ver una obra que ella protagonizaba. Y una frase intentó anticipar un verdadero calvario, pero nadie la escuchó.

Fue en diciembre de 2024, cuando Romina Gaetani habló abiertamente de su relación con el empresario Luis Cavanagh: “Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis es empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí”, expresó entonces, describiendo el vínculo que tenían con Cavanagh, al tiempo que agregó: "Por eso somos dinamita. Este amor es muy distinto", confesaba Romina y agregaba que su entonces pareja la contenía.

Pero, si bien estaba muy relajada en la entrevista, sorprendió cuando Gaetani habló de los celos de su entonces pareja. Contó que, durante una escena teatral en la que compartía un beso con Marcelo De Bellis, Luis Cavanagh habría tenido una reacción de incomodidad desde la platea y la madre de Romina fue testigo.

“Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, recordó la actriz. Más tarde, reveló la charla que mantuvieron después de esa función. "Él me preguntó cómo es eso de los besos. ¿Pasa algo todas las noches? Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que no pasa nada. Es todo para la cámara. Soy buena actuando”, aclaraba Gaetani.

Sin dudas, sus palabras hoy cobran otra mirada sobre lo que vivía la entonces pareja a puertas cerradas de su intimidad.