Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Fin de la novela. Después de 10 días de incertidumbre y muchos rumores a su alrededor, se confirmó que Eduardo Domínguez renovará su vínculo con Estudiantes por dos años. De esta manera el mejor fin de año para los hinchas, que estaban esperando ansiosamente la noticia de su continuidad.

Por la tarde este medio en su edición web informó de los avances positivos en las negociaciones y pasadas las 20 horas el propio Estudiantes, en sus redes sociales empezó a dar señales de que la renovación era concreta. Primero con sus logros y tildes verdes y luego con un video con la leyenda “Domínguez 2027”,

“Tenemos un largo camino para seguir recorriendo, Eduardo”, publicó el Pincha en X y de inmediato su presidente Juan Sebastián Verón destacó en Instagram: “Grande Edu, vamos por más”. Las dos figuras más importantes que tiene la institución en este momento encolumnadas detrás de un mismo proyecto.

Estudiantes se apresta a un año cargado de competencias, porque tendrá tres copas de un solo partido, la Libertadores desde Fase de Grupos, la Copa Argentina y los torneos Apertura y Clausura. Domínguez sabe que la vara quedó alta pero que al mismo tiempo el Club tendrá que desacelerar el gasto. Pero será de una manera que el equipo siga siendo competitivo.

✍️ Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo 💪🇦🇹. pic.twitter.com/7C0ZyksZN7 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 30, 2025

Si bien se quiso instalar que las diferencias eran económicas entre las partes está claro que los números no iban a separarlos: si fuera por plata Domínguez hubiera aceptado alguno de los llamados de Brasil, México, Arabia Saudita y otros destinos. No quiso porque más allá de algunos cortocircuitos lógicos de dos años y medio de gestión tiene un vínculo con la institución que trasciende hasta los nombres.

Las diferencias que tuvo estuvieron centradas en el proyecto deportivo: quién va a tomar todas las decisiones del mercado de pases, las ventas, los refuerzos, quién se “meterá” en el fútbol profesional, objetivos y demás cuestiones vinculadas directamente al fútbol profesional. Se liman estas pequeñas diferencias y por eso llegó el anuncio. A su regreso a la Ciudad firmará el vínculo. En principio no tendrá aumento de sueldo.

De las dos partes (cuerpo técnico y Club) se cedieron algunas cuestiones y entonces pudieron darse la mano para la extensión de un ciclo aclamado por los hinchas: cinco títulos en poco más de dos años. Quedó a uno de igualar a Osvaldo Zubeldía, lo que parecía imposible años atrás.

Domínguez sabe que el Club está obligado a vender y por eso serán más de dos jugadores los que se irán. Pero quiere poder elegir quiénes o los nombres que se sumarán. Estudiantes tiene varios objetivos importantes por delante, como la Supercopa, Recopa y Supercopa Internacional, además de la Copa Libertadores y torneos locales de por medio. Será un año de transición acordada por los actores de esta película que todavía no se terminó.

sus númneros en el pincha

Desde su arribo en marzo de 2023 a Estudiantes, Eduardo Domínguez dirigió 157 partidos, en los cuales cosechó 69 victorias, 46 empates y 42 victorias, sumando un total de 250 puntos. Además, su equipo convirtió 208 goles y le marcaron 146.

El Barba rompió varias rachas y volvió a posicionar al equipo en lo más alto, con las obtenciones de los títulos de Copa Argentina, Copa de La Liga, Trofeo de Campeones –en dos oportunidades– y Torneo Clausura, en más de dos años y medio. Además, bajo su dirección el León ganó en La Bombonera y Monumental luego de 15 y 10 años respectivamente. A su vez, otro hito que consiguió en los últimos meses, fue el de superar a Néstor Craviotto: estar más de 30 meses al mando del equipo.

Por su parte, también rompió la racha de más de 40 años sin que un DT llegue al centenar de partidos de manera ininterrumpida. El caso más reciente fue el de Eduardo Luján Manera al frente del Pincha, a mediados de la década del ’80. Cabe mencionar que el ciclo ininterrumpido más largo en la historia de Estudiantes lo posee el Zorro Osvaldo Zubeldía, con 270 partidos entre 1965 y 1970. Seguido del Doctor con 200 durante 1973 y 1976. En la tercera colocación aparece Eduardo Domínguez con 149 encuentros disputados entre 2023 y la actualidad. Cuarto está Alberto Zozaya con 122 durante 1945/49. Mientras que cierra el Top 5 Eduardo Manera con 116 partidos dirigidos entre 1983 y 1984.