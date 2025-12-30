Lanzaron la licitación para renovar el sistema de micros

avanzan con los cambio en el transporte público/ el dia

La Municipalidad de La Plata lanzó la licitación para la concesión del servicio de micros y las ofertas se conocerán el 20 de enero.

La licitación pública N° 42 busca renovar la concesión de las líneas de micros Norte, Sur, Este y Oeste.

El plan propone reformular recorridos y frecuencias, la incorporación de tecnología al servicio de los usuarios, y diversas medidas para dejar sin efecto el actual Sistema de Transporte Urbano.