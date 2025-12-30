¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
Cómo funciona el programa de recambio de billetes y cuáles serán excluidos
La combinación de dos decisiones clave comenzó a reconfigurar el escenario para quienes poseen dólares fuera del sistema financiero formal en la Argentina. Por un lado, el Banco Central de la República Argentina eliminó en noviembre el plazo límite del programa de recepción de billetes estadounidenses antiguos y deteriorados. Por otro, el Congreso sancionó la Ley de Inocencia Fiscal, cuya promulgación y publicación en el Boletín Oficial se espera en breve por parte del gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
En ese contexto, el Banco de la Nación Argentina se posiciona como un actor central al confirmar que aceptará dólares de todas las series —incluidos los de diseño antiguo conocidos como “cara chica”— sin distinción por antigüedad ni estado físico, una vez que la ley entre en vigencia. La decisión cobra relevancia ante la incertidumbre que existe en el sistema financiero privado, donde algunas entidades evalúan con cautela la recepción de dólares no declarados por la vigencia de normas contra la evasión y el lavado de activos.
La modificación del esquema se instrumentó mediante una comunicación del Banco Central que dejó sin fecha de finalización el programa que originalmente vencía el 31 de diciembre de 2025. El mecanismo establece que los bancos reciben los billetes, verifican su autenticidad y los trasladan al organismo monetario. Luego, el Banco Central envía los dólares a Estados Unidos para su destrucción y coordina la importación de nuevos ejemplares como reemplazo.
A diferencia del sistema previo, este servicio de intermediación no genera costos para las entidades participantes, ya que evita la necesidad de recurrir a bancos internacionales privados para el canje de billetes.
Las condiciones técnicas exigen que se presente más del 50% de la superficie de cada billete y que tanto la denominación como las medidas de seguridad sean identificables. Los dólares se contabilizan por unidad y se someten a una verificación de autenticidad antes del depósito.
Quedan comprendidos los billetes que ya no pueden seguir circulando por estar rasgados, sucios, gastados, flojos o desfigurados. En cambio, no se aceptan billetes mutilados ni fajos con subdivisiones internas.
La normativa, sancionada por el Congreso al cierre de la semana pasada, busca facilitar la regularización de activos en dólares que permanecían fuera del sistema formal. Sin embargo, todavía no se encuentra vigente: resta la promulgación del Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial, un paso que el Gobierno prevé concretar en el corto plazo.
Mientras tanto, en el sector bancario privado persisten dudas sobre cómo se implementará la ley en la práctica, especialmente por la continuidad de los controles antilavado y antievasión. En ese marco, la decisión del Banco Nación de recibir los llamados “dólares del colchón” sin objeciones aparece como una alternativa concreta para canalizar esos ahorros hacia el sistema financiero.
