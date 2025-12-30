Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

La Justicia ordenó ayer decenas de operativos, en el marco de tres causas que investigan maniobras irregulares en la compra de dólar a valor oficial, mientras rigió el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre ellos, se allanaron el Banco Central, financieras, dos casas de cambio ubicadas en nuestra ciudad y la casa particular de la madre de Ariel Vallejo, el financista dueño de Sur Finanzas vinculado a la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

La medida fue dictada por tres jueces federales. Uno de ellos, María Servini de Cubría, quien dispuso unos 60 allanamientos en distintas financieras, bancos y casas de cambio en el marco de una investigación por compras de 1.400 millones de dólares, entre enero y octubre de 2023.

Los procedimientos también fueron realizados a domicilios particulares e ingresaron a la casa de la madre del titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejos. Uno de los operativos encabezados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la nueva estructura central de la Policía Federal Argentina, se llevó a cabo en dos casas de cambio céntricas de La Plata.

El operativo tiene lugar en dos locales dedicados a la actividad financiera ubicados en Avenida 7 entre 46 y 47, donde se encontraba al menos un móvil del DFI en Argentina, una nueva división de la Policía Federal para combatir el crimen complejo, y se da en el marco de más de 60 allanamientos en la provincia de Buenos Aires ordenados por la Justicia y llevados adelante por División Lavado de Activos.

MÁS ALLANAMIENTOS

En paralelo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti llevó adelante otros 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, en una causa conexa por presuntas irregularidades en la compra de dólar oficial en 2019.

Se trata de una denuncia que presentó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) contra Malvic, una empresa vinculada a operaciones de distintas compañías, entre ellas Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Los procedimientos en ese caso estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional y se dispuso el secuestro de documentación, celulares y computadoras. La causa está en secreto de sumario.

La ronda de procedimientos se completó con otros 5 operativos dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello, que involucraron domicilios de inspectores y también en la sede del propio BCRA en un caso en que investiga maniobras que simulaban compras en el exterior para conseguir dólares a precio oficial.

El allanamiento a la sede del Banco Central, por orden de Casanello, apunta a buscar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio, en una causa por la compra irregular de dólares, en la que se investiga también una presunta connivencia de exfuncionarios de esa entidad bancaria con Piccirillo.

Durante estos procedimientos dispuestos por el magistrado se secuestraron celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.

Las maniobras que se investigan consistían, presuntamente, en la obtención de dólares del Banco Central a precio oficial para luego venderlo en el mercado paralelo a un precio mucho mayor, lo que habría ocurrido al final del gobierno del Frente de Todos, entre 2022 y 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía.

El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.

La sospecha es que el dólar se obtenía a valor oficial para luego comerciarlo en el mercado informal

Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”.

Respecto de las actividades de Piccirillo, a las que apunta Casanello, el financista, que fue marido de Jésica Cirio, está en prisión domiciliaria, en Banfield, con una tobillera electrónica. Fue procesado por fraguar un procedimiento contra otro financista, Francisco Hauque, a quien le “plantó” cocaína.

Un sumario en curso contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, reveló que en 2023 compró 250 millones de dólares a otras entidades y vendió una cantidad similar.

Según trascendió, la cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de 251.933.029 dólares, lo que sugiere la realización de operatorias diarias de 768.000 dólares.