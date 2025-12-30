Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Diez en solidaridad

Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado

el curso de electromecánica de la eest nº2 trabajó todo el año/el dia

30 de Diciembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

Y una vez más, la solidaridad y el ingenio dijeron presente en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 de Villa Elisa, cuando estudiantes del curso de Electromecánica volvieron a adaptar una bicicleta para un vecino con discapacidad. Un proyecto que se extendió durante todo el año y que involucró tanto creatividad como compromiso social.

La iniciativa tuvo como beneficiario a Alexis Thiago Martín Arreigada Velázquez, de 16 años, quien contaba con una bicicleta adaptada de manera artesanal pero que presentaba fallas estructurales y dificultades en su uso cotidiano. A partir de conocer su situación, docentes de la institución se pusieron en contacto con la familia y definieron encarar una restauración integral del rodado.

El trabajo, que fue desarrollado por alumnos de 5to segunda de Electromecánica, se desarrolló en las prácticas de taller, bajo la coordinación de los docentes Alejandro Cabaña y Leonardo Corujo. “Se hizo un relevamiento completo de la bicicleta, se analizó la estructura y el sistema de transmisión, y se decidió qué partes podían reutilizarse y cuáles había que reemplazar”, explicó Leonardo Corujo.

Durante el proceso, los estudiantes realizaron cortes, soldaduras y adaptaciones, incorporaron piezas de otras bicicletas y mejoraron la postura para facilitar el manejo. “Te diría que el 95% es todo reciclado. Para hacerla utilizamos materiales provenientes de rodados en desuso y elementos de la escuela, como mesas o sillas. Esa es también un poco la idea, que los chicos aprendan a reutilizar lo que tienen y no tener la necesidad de adquirir siempre lo nuevo”, contó Alejandro Cabaña.

El proyecto se extendió a lo largo de todo el ciclo lectivo y demandó el uso de distintas herramientas y tecnologías propias del taller. Asimismo, la entrega de la bicicleta fue acompañada por Darío Mediotti, jefe del departamento escolar, quien destacó el valor pedagógico y social de la experiencia. “La educación no está en una buena situación de insumos, ni recursos, entonces tratamos de que los alumnos lo entiendan y se enfoquen en lo que necesita la sociedad”, expresó.

Desde la comunidad educativa resaltaron que este tipo de iniciativas refuerzan el rol de la escuela técnica y su vínculo con el entorno, aportando soluciones concretas a necesidades reales. “Es un orgullo muy grande, tanto del equipo como de los estudiantes que nos tocó este año. Son chicos que le gusta y quieren aprender”, concluyeron.

