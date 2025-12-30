“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Y una vez más, la solidaridad y el ingenio dijeron presente en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 de Villa Elisa, cuando estudiantes del curso de Electromecánica volvieron a adaptar una bicicleta para un vecino con discapacidad. Un proyecto que se extendió durante todo el año y que involucró tanto creatividad como compromiso social.
La iniciativa tuvo como beneficiario a Alexis Thiago Martín Arreigada Velázquez, de 16 años, quien contaba con una bicicleta adaptada de manera artesanal pero que presentaba fallas estructurales y dificultades en su uso cotidiano. A partir de conocer su situación, docentes de la institución se pusieron en contacto con la familia y definieron encarar una restauración integral del rodado.
El trabajo, que fue desarrollado por alumnos de 5to segunda de Electromecánica, se desarrolló en las prácticas de taller, bajo la coordinación de los docentes Alejandro Cabaña y Leonardo Corujo. “Se hizo un relevamiento completo de la bicicleta, se analizó la estructura y el sistema de transmisión, y se decidió qué partes podían reutilizarse y cuáles había que reemplazar”, explicó Leonardo Corujo.
Durante el proceso, los estudiantes realizaron cortes, soldaduras y adaptaciones, incorporaron piezas de otras bicicletas y mejoraron la postura para facilitar el manejo. “Te diría que el 95% es todo reciclado. Para hacerla utilizamos materiales provenientes de rodados en desuso y elementos de la escuela, como mesas o sillas. Esa es también un poco la idea, que los chicos aprendan a reutilizar lo que tienen y no tener la necesidad de adquirir siempre lo nuevo”, contó Alejandro Cabaña.
El proyecto se extendió a lo largo de todo el ciclo lectivo y demandó el uso de distintas herramientas y tecnologías propias del taller. Asimismo, la entrega de la bicicleta fue acompañada por Darío Mediotti, jefe del departamento escolar, quien destacó el valor pedagógico y social de la experiencia. “La educación no está en una buena situación de insumos, ni recursos, entonces tratamos de que los alumnos lo entiendan y se enfoquen en lo que necesita la sociedad”, expresó.
Desde la comunidad educativa resaltaron que este tipo de iniciativas refuerzan el rol de la escuela técnica y su vínculo con el entorno, aportando soluciones concretas a necesidades reales. “Es un orgullo muy grande, tanto del equipo como de los estudiantes que nos tocó este año. Son chicos que le gusta y quieren aprender”, concluyeron.
LE PUEDE INTERESAR
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
LE PUEDE INTERESAR
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí