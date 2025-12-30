Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Su fallecimiento

Dolor en La Plata por la muerte de la guardaparque Alba Alé

Dolor en La Plata por la muerte de la guardaparque Alba Alé
30 de Diciembre de 2025 | 01:58
Edición impresa

La región atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Alba Alé, histórica Jefa de Guardaparques del Parque Provincial Pereyra Iraola, referente ineludible en la defensa del ambiente.

Trabajó en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Berazategui, organización donde desplegó una activa militancia sindical como Secretaria de Género y Diversidad.

Dedicó gran parte de su vida laboral al Parque Pereyra Iraola, convirtiéndose en la voz firme y comprometida de uno de los espacios verdes más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Desde su rol como guardaparque y, posteriormente, como jefa del cuerpo, su trabajo se centró en la preservación incansable de la fauna y el ambiente. Su compromiso, vocación y profundo amor por la naturaleza la destacaron como una guardiana esencial de esta área natural. Además de su labor en el terreno, fue una líder destacada en la lucha por mejores condiciones laborales para los guardaparques, llevando las demandas del sector a distintos ámbitos de discusión.

Su trabajo estuvo siempre vinculado a la protección de la biodiversidad, la denuncia de la tala ilegal y la concientización ambiental. Incluso se la recuerda en su rol protagónico en el reclamo por el intento del paso de la autopista por el Parque Pereyra.

También recuerdan quienes trabajaron con Alé, que sacó fondos de su bolsillo para conseguir herramientas indispensables para las tareas de cuidado del parque, como una motosierra para actuar en caso de que ocurriera la caída de un árbol que pudiera bloquear el paso de los vecinos hacia el trabajo o llevar a los chicos a la escuela.

Su calidez humana y su compromiso colectivo dejó una huella profunda en quienes compartieron su camino.

Atravesó una grave enfermedad que en el transcurso de un mes deterioró rápidamente su estado de salud hasta provocar su fallecimiento.

Familiares, compañeros de trabajo y allegados le dieron el último y emotivo adiós, en el que resaltaron que su partida deja un vacío inmenso en el Parque Pereyra Iraola y en el ámbito de la defensa ambiental.

 

