Dolor en La Plata por la muerte de la guardaparque Alba Alé

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares
El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Calor extremo en La Plata: ¿cuándo la sensación térmica llegaría a los 40 grados?
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Hasta las máquinas se pelean: crecen los casos de choques entre sistemas de inteligencias artificiales
VIDEO. Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La región atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Alba Alé, histórica Jefa de Guardaparques del Parque Provincial Pereyra Iraola, referente ineludible en la defensa del ambiente.
Trabajó en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Berazategui, organización donde desplegó una activa militancia sindical como Secretaria de Género y Diversidad.
Dedicó gran parte de su vida laboral al Parque Pereyra Iraola, convirtiéndose en la voz firme y comprometida de uno de los espacios verdes más importantes de la provincia de Buenos Aires.
Desde su rol como guardaparque y, posteriormente, como jefa del cuerpo, su trabajo se centró en la preservación incansable de la fauna y el ambiente. Su compromiso, vocación y profundo amor por la naturaleza la destacaron como una guardiana esencial de esta área natural. Además de su labor en el terreno, fue una líder destacada en la lucha por mejores condiciones laborales para los guardaparques, llevando las demandas del sector a distintos ámbitos de discusión.
Su trabajo estuvo siempre vinculado a la protección de la biodiversidad, la denuncia de la tala ilegal y la concientización ambiental. Incluso se la recuerda en su rol protagónico en el reclamo por el intento del paso de la autopista por el Parque Pereyra.
También recuerdan quienes trabajaron con Alé, que sacó fondos de su bolsillo para conseguir herramientas indispensables para las tareas de cuidado del parque, como una motosierra para actuar en caso de que ocurriera la caída de un árbol que pudiera bloquear el paso de los vecinos hacia el trabajo o llevar a los chicos a la escuela.
LE PUEDE INTERESAR
Advierten que el golpe de calor es una emergencia que pone en riesgo la vida
Su calidez humana y su compromiso colectivo dejó una huella profunda en quienes compartieron su camino.
Atravesó una grave enfermedad que en el transcurso de un mes deterioró rápidamente su estado de salud hasta provocar su fallecimiento.
Familiares, compañeros de trabajo y allegados le dieron el último y emotivo adiós, en el que resaltaron que su partida deja un vacío inmenso en el Parque Pereyra Iraola y en el ámbito de la defensa ambiental.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí