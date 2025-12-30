¿Copa Argentina en medio de la pretemporada?: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero

Estudiantes tendría su estreno en la Copa Argentina 2026 a mitad de enero, en lo que sería el cierre de la pretemporada y su primer partido oficial del año. Si bien desde el club platense aún no hubo confirmación oficial como tampoco públicamente desde el certamen, el posible debut se daría pocos días antes del inicio del Torneo Apertura 2026, previsto para el fin de semana del 25 de enero. ¿Pasillo? Según AFA, debe hacerse en el primer partido que el campeón sea local por lo que habrá que esperar.

Según informó la cuenta oficial del Club Atlético Ituzaingó, el lunes 19 de enero sería “el día confirmado para el debut por Copa Argentina”. Desde el Verde aclararon que aún resta definir la sede y el horario del encuentro.

De concretarse esa fecha, el Pincha afrontaría su primer compromiso competitivo de la temporada en plena etapa final de la preparación, una situación habitual en el calendario de Copa Argentina. Para Ituzaingó la competencia oficial arrancaría en la segunda semana de febrero.

Ituzaingó ascendió esta temporada a la Primera B Metropolitana tras dos años en la Primera C. Apodado también el León, el Verde cuenta con dos temporadas en la B Nacional, 12 participaciones en la tercera categoría (entre B Metro y C), la mayor parte de su historia en la cuarta división (C o D) y apenas 11 años en la quinta (la D).

‼️ ATENCIÓN



Lunes 19 de enero es el día confirmado para el debut por Copa Argentina ante @EdelpOficial. Resta definir la sede y el horario. https://t.co/H5BldoEfep — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) December 29, 2025

El cruce tendría además un condimento especial: Estudiantes e Ituzaingó nunca se enfrentaron oficialmente. No llegaron a coincidir en la B Nacional, ya que el Verde descendió antes de que el Pincha bajara de categoría.

El ganador de la siguiente edición embolsará 237.000 dólares, casi el doble de lo percibido en el torneo que acaba de coronar a Independiente Rivadavia, y mantendrá el premio deportivo de clasificar a Copa Libertadores.