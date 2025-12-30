Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz
Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025
Tras el escándalo, el Gobierno elimina ANDIS y traspasa funciones al Ministerio de Salud
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¿Copa Argentina en medio de la pretemporada?: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lantieri y Tomás Etcheverry
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Hasta las máquinas se pelean: crecen los casos de choques entre sistemas de inteligencias artificiales
Calor extremo en La Plata: ¿cuándo la sensación térmica llegaría a los 40 grados?
VIDEO. Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Afirman que la CIA dirigió el primer ataque de Estados Unidos en Venezuela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estudiantes tendría su estreno en la Copa Argentina 2026 a mitad de enero, en lo que sería el cierre de la pretemporada y su primer partido oficial del año. Si bien desde el club platense aún no hubo confirmación oficial como tampoco públicamente desde el certamen, el posible debut se daría pocos días antes del inicio del Torneo Apertura 2026, previsto para el fin de semana del 25 de enero. ¿Pasillo? Según AFA, debe hacerse en el primer partido que el campeón sea local por lo que habrá que esperar.
Según informó la cuenta oficial del Club Atlético Ituzaingó, el lunes 19 de enero sería “el día confirmado para el debut por Copa Argentina”. Desde el Verde aclararon que aún resta definir la sede y el horario del encuentro.
De concretarse esa fecha, el Pincha afrontaría su primer compromiso competitivo de la temporada en plena etapa final de la preparación, una situación habitual en el calendario de Copa Argentina. Para Ituzaingó la competencia oficial arrancaría en la segunda semana de febrero.
Ituzaingó ascendió esta temporada a la Primera B Metropolitana tras dos años en la Primera C. Apodado también el León, el Verde cuenta con dos temporadas en la B Nacional, 12 participaciones en la tercera categoría (entre B Metro y C), la mayor parte de su historia en la cuarta división (C o D) y apenas 11 años en la quinta (la D).
‼️ ATENCIÓN
Lunes 19 de enero es el día confirmado para el debut por Copa Argentina ante @EdelpOficial. Resta definir la sede y el horario. https://t.co/H5BldoEfep— Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) December 29, 2025
LE PUEDE INTERESAR
Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias
El cruce tendría además un condimento especial: Estudiantes e Ituzaingó nunca se enfrentaron oficialmente. No llegaron a coincidir en la B Nacional, ya que el Verde descendió antes de que el Pincha bajara de categoría.
El ganador de la siguiente edición embolsará 237.000 dólares, casi el doble de lo percibido en el torneo que acaba de coronar a Independiente Rivadavia, y mantendrá el premio deportivo de clasificar a Copa Libertadores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí