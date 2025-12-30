Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
En las últimas horas, el nombre de Luis Cavanagh se ubicó en primera plana luego de que Romina Gaetani lo denunciara por presunta violencia de género.
La actriz fue trasladada a un hospital y realizó una presentación judicial contra quien fue su pareja, con quien mantuvo una relación que había sido expuesta públicamente.
Ahora, se supo que, Cavanagh es un hombre de perfil bajo, ajeno al ambiente artístico y mediático.
Según contó Gaetani, es empresario, aunque nunca brindó detalles sobre el rubro en el que se desempeña ni sobre sus actividades profesionales.
También, a diferencia de otras parejas de figuras públicas, Luis siempre evitó la exposición y mantuvo sus redes sociales en privado.
Recordemos que, la historia entre ambos comenzó durante el verano 2023/2024, cuando Romina realizó temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto.
Allí, se conocieron y el vínculo avanzó rápidamente. Meses después, la actriz decidió blanquear la relación y hablar de su presente sentimental. "Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro", dijo en junio de 2024, al cumplirse ocho meses de noviazgo, dejando entrever que atravesaban una etapa de convivencia.
Hasta ahí, todo estaba bien. Sin embargo, ese escenario cambió por completo en octubre de 2025, cuando Romina aseguró estar soltera, confirmando así el final de la relación sin dar explicaciones ni detalles sobre los motivos de la separación.
Entonces, el capítulo más delicado se conoció durante la noche de hoy, cuando trascendió que Romina Gaetani denunció a su exnovio por presunta violencia de género.
Se supo que, la actriz fue trasladada a un hospital con lesiones en brazos y cadera y luego realizó la denuncia correspondiente. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá investigar lo sucedido y determinar responsabilidades.
Por último, Luis Cavanagh no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia. Mientras avanza la causa, su nombre permanece asociado a uno de los episodios más sensibles y graves que atravesó la actriz.
