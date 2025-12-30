“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El alivio del tiempo demandará un poco más de paciencia. Según las previsiones, recién habrá máximas por debajo de los 30 grados en el nuevo año. Antes habrá que superar temperaturas de 36 y 38 grados entre hoy y mañana, cuando se despida 2025.
El posible alivio será pasajero, según anticipan los meteorológos, ya que se está atravesando una de las primeras olas de calor, porque se vienen dos meses con varias jornadas consecutivas cargadas de marcas extremas de temperaturas.
En ese contexto, desde el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires pidieron extremar los cuidados y advirtieron que los golpes de calor son una emergencia médica que pueden poner en riesgo la vida (ver aparte).
A eso hay que sumarle las dificultades que depara la falta de servicios básicos como agua y luz en numerosos barrios de la Región, lo que plantea un desafío mayúsculo para miles de vecinos (ver aparte).
En relación a las temperaturas, se prevé para hoy una máxima de 36 grados y para la última jornada de 2025 alcanzaría la temperatura los 38 grados de máxima. La sensación térmica podría trepar a los 40 grados.
Un poco de alivio está previsto que llegue el 1º de enero, con 28 grados de máxima, igual situación está prevista para el viernes 2 de enero.
LE PUEDE INTERESAR
Lanzaron la licitación para renovar el sistema de micros
LE PUEDE INTERESAR
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
En ese contexto, meteorólogos advirtieron que se está viviendo una de las primeras olas de calor, ya que se prevé que enero y febrero tendrá varias jornadas con el termómetro por las nubes.
Ante este escenario, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y tomar precauciones especiales con niños y adultos mayores.
Al cerrar esta edición la Ciudad se mantenía en alerta amarillo, cuadro que significa extremar los cuidados con los adultos mayores y los menores de 2 años. No se descartaba que en las próximas horas se determine activar el alerta naranja, con cuidados extremos para todas las edades.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí