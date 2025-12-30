El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados

El alivio del tiempo demandará un poco más de paciencia. Según las previsiones, recién habrá máximas por debajo de los 30 grados en el nuevo año. Antes habrá que superar temperaturas de 36 y 38 grados entre hoy y mañana, cuando se despida 2025.

El posible alivio será pasajero, según anticipan los meteorológos, ya que se está atravesando una de las primeras olas de calor, porque se vienen dos meses con varias jornadas consecutivas cargadas de marcas extremas de temperaturas.

En ese contexto, desde el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires pidieron extremar los cuidados y advirtieron que los golpes de calor son una emergencia médica que pueden poner en riesgo la vida (ver aparte).

A eso hay que sumarle las dificultades que depara la falta de servicios básicos como agua y luz en numerosos barrios de la Región, lo que plantea un desafío mayúsculo para miles de vecinos (ver aparte).

En relación a las temperaturas, se prevé para hoy una máxima de 36 grados y para la última jornada de 2025 alcanzaría la temperatura los 38 grados de máxima. La sensación térmica podría trepar a los 40 grados.

Un poco de alivio está previsto que llegue el 1º de enero, con 28 grados de máxima, igual situación está prevista para el viernes 2 de enero.

En ese contexto, meteorólogos advirtieron que se está viviendo una de las primeras olas de calor, ya que se prevé que enero y febrero tendrá varias jornadas con el termómetro por las nubes.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y tomar precauciones especiales con niños y adultos mayores.

Al cerrar esta edición la Ciudad se mantenía en alerta amarillo, cuadro que significa extremar los cuidados con los adultos mayores y los menores de 2 años. No se descartaba que en las próximas horas se determine activar el alerta naranja, con cuidados extremos para todas las edades.