Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Fin de año Al “horno”

El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados

El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados

hidratarse, clave ante la ola de calor en la ciudad/ demian alday

30 de Diciembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

El alivio del tiempo demandará un poco más de paciencia. Según las previsiones, recién habrá máximas por debajo de los 30 grados en el nuevo año. Antes habrá que superar temperaturas de 36 y 38 grados entre hoy y mañana, cuando se despida 2025.

El posible alivio será pasajero, según anticipan los meteorológos, ya que se está atravesando una de las primeras olas de calor, porque se vienen dos meses con varias jornadas consecutivas cargadas de marcas extremas de temperaturas.

En ese contexto, desde el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires pidieron extremar los cuidados y advirtieron que los golpes de calor son una emergencia médica que pueden poner en riesgo la vida (ver aparte).

A eso hay que sumarle las dificultades que depara la falta de servicios básicos como agua y luz en numerosos barrios de la Región, lo que plantea un desafío mayúsculo para miles de vecinos (ver aparte).

En relación a las temperaturas, se prevé para hoy una máxima de 36 grados y para la última jornada de 2025 alcanzaría la temperatura los 38 grados de máxima. La sensación térmica podría trepar a los 40 grados.

Un poco de alivio está previsto que llegue el 1º de enero, con 28 grados de máxima, igual situación está prevista para el viernes 2 de enero.

LE PUEDE INTERESAR

Lanzaron la licitación para renovar el sistema de micros

LE PUEDE INTERESAR

Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado

En ese contexto, meteorólogos advirtieron que se está viviendo una de las primeras olas de calor, ya que se prevé que enero y febrero tendrá varias jornadas con el termómetro por las nubes.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y tomar precauciones especiales con niños y adultos mayores.

Al cerrar esta edición la Ciudad se mantenía en alerta amarillo, cuadro que significa extremar los cuidados con los adultos mayores y los menores de 2 años. No se descartaba que en las próximas horas se determine activar el alerta naranja, con cuidados extremos para todas las edades.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Advierten que el golpe de calor es una emergencia que pone en riesgo la vida

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

Schumacher: la leyenda que lucha en silencio

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
Últimas noticias de La Ciudad

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

Lanzaron la licitación para renovar el sistema de micros
Policiales
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Morla y las hermanas de Maradona quedaron con procesamiento firme
Información General
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
A 21 años de Cromañón: familiares y sobrevivientes encabezan el homenaje con actividades
Deportes
VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes
Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye
Espectáculos
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Brigitte Bardot: un adiós entre la gloria del cine y la sombra de la polémica
Tambó Tambó en la Roda Carinhosa, en los Galpones de Tolosa
El Argentino busca pianista para el Coro
Petersen: estable y bajo absoluto secreto médico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla