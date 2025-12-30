Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |TEMEN QUE SUCEDA LO MISMO QUE EN EUROPA

Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo

Especialistas advierten que la velocidad de transmisión de la nueva variante podría adelantar la temporada y dejar a muchos sin protección si no se actúa a tiempo

Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
30 de Diciembre de 2025 | 01:14
Edición impresa

La llegada al país de un nuevo tipo de gripe identificado como H3N2 reavivó la preocupación de los especialistas por la posibilidad de que suceda en Argentina lo mismo que en Europa durante este invierno boreal: que la vertiginosa propagación de la variante adelante la temporada sorprendiendo a muchas personas sin protección.

Así lo advirtió entre otros la infectóloga platense Silvia González Ayala al señalar que el virus ya circula en países limítrofes y que los primeros casos locales confirman que el escenario es inminente. “Ya está en Perú, en Bolivia y en Chile, y nosotros tenemos los primeros tres casos en el país”, afirmó.

La médica comparó este momento con las primeras etapas de la pandemia de coronavirus y subrayó que, sin medidas como el aislamiento oportuno de casos sospechosos, la circulación puede intensificarse rápidamente.

Si bien la H3N2 no constituye una gripe más agresiva que las habituales, sino de una variante con mayor capacidad de transmisión, la experiencia reciente en Europa funciona como advertencia. Allí, la velocidad con la que el virus avanzó hizo que gran parte de la población no estuviera todavía vacunada al alcanzarse el pico de circulación viral.

Ese antecedente refuerza la necesidad de anticiparse, sostiene la infectologa, para quien la vacunación debería completarse idealmente durante marzo, antes de que el virus se instale con fuerza en el país, como se teme que sucederá.

En la misma línea, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria alertó que es altamente probable que la temporada de gripe se adelante este año y que esté dominada por la variante H3N2, caracterizada por su alta transmisibilidad, especialmente entre personas jóvenes, con el consiguiente riesgo de contagio hacia los grupos más vulnerables.

De ahí que la Asociación hizo público un documento donde recomienda la vacunación precoz y refuerzo de los cuidados preventivos. “Las personas de riesgo que aún no se vacunaron en 2025 deben hacerlo con la dosis disponible”, y “quienes planeen viajar al hemisferio norte deberían inmunizarse, de ser posible, al menos 15 días antes”, resaltaron desde la entidad profesional.

En cuanto a la población en general, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recomienda la vacunación precoz con la nueva vacuna 2026 cuando esté disponible, según las normas generales y el calendario nacional.

Por otra parte, el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, evitar el contacto estrecho y no automedicarse siguen siendo una barrera clave para frenar su propagación. Con un virus que avanza rápido, la diferencia entre llegar a tiempo o tarde puede estar en adelantar la vacunación y no esperar a que la gripe ya esté instalada.

 

Las recomendaciones de los especialistas
