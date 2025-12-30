Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers

El Tribunal V de La Plata, con los votos de Lucas Massaccesi, Carmen Palacios Arias y Ezequiel Medrano, resolvió no hacer lugar al pedido de excarcelación formulado en favor de César Floricich, condenado a 5 años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa, quien cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico desde octubre de 2023. El caso tiene al peleador amateur Ezequiel “El Rey” Reymundo sentenciado a siete años de cárcel.

La solicitud invocó la aplicación del estímulo educativo, a partir de la realización de numerosos cursos privados, entre ellos “peluquería, oratoria, formación de género, manejo de la incertidumbre, mecánica, seguridad vial, huerta y fantasmas del Fin del Mundo en las series de TV”.

El planteo había sido rechazado en agosto de 2025, pero esa decisión fue revocada por la Sala I de la Cámara Penal, que ordenó un nuevo pronunciamiento contemplando la posibilidad de aplicar el beneficio a personas sin condena firme.

Sin embargo, como el Servicio Penitenciario bonaerense informó que Floricich no registraba participación en actividades oficiales y la Fiscalía de Juicio 12 volvió a oponerse a la excarcelación, al considerar que no se encontraban reunidos los requisitos objetivos ni subjetivos del instituto, los jueces descartaron entonces la posibilidad de acumular cursos de distintas temáticas para alcanzar el umbral requerido, al advertir que se trataba de formaciones heterogéneas, sin un eje común que permitiera proyectarlas en un plan de reinserción social.

Además concluyeron que no ha cumplido el requisito temporal exigido para acceder a la excarcelación, que es de tres años y cuatro meses.

El hecho ocurrió tras un incidente vial en el Centenario y 501 y la víctima, Gonzalo Colombo, fue representada por el abogado Marcelo Peña en el rol de particular damnificado.