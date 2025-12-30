Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tribunal V de La Plata, con los votos de Lucas Massaccesi, Carmen Palacios Arias y Ezequiel Medrano, resolvió no hacer lugar al pedido de excarcelación formulado en favor de César Floricich, condenado a 5 años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa, quien cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico desde octubre de 2023. El caso tiene al peleador amateur Ezequiel “El Rey” Reymundo sentenciado a siete años de cárcel.
La solicitud invocó la aplicación del estímulo educativo, a partir de la realización de numerosos cursos privados, entre ellos “peluquería, oratoria, formación de género, manejo de la incertidumbre, mecánica, seguridad vial, huerta y fantasmas del Fin del Mundo en las series de TV”.
El planteo había sido rechazado en agosto de 2025, pero esa decisión fue revocada por la Sala I de la Cámara Penal, que ordenó un nuevo pronunciamiento contemplando la posibilidad de aplicar el beneficio a personas sin condena firme.
Sin embargo, como el Servicio Penitenciario bonaerense informó que Floricich no registraba participación en actividades oficiales y la Fiscalía de Juicio 12 volvió a oponerse a la excarcelación, al considerar que no se encontraban reunidos los requisitos objetivos ni subjetivos del instituto, los jueces descartaron entonces la posibilidad de acumular cursos de distintas temáticas para alcanzar el umbral requerido, al advertir que se trataba de formaciones heterogéneas, sin un eje común que permitiera proyectarlas en un plan de reinserción social.
Además concluyeron que no ha cumplido el requisito temporal exigido para acceder a la excarcelación, que es de tres años y cuatro meses.
El hecho ocurrió tras un incidente vial en el Centenario y 501 y la víctima, Gonzalo Colombo, fue representada por el abogado Marcelo Peña en el rol de particular damnificado.
LE PUEDE INTERESAR
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
LE PUEDE INTERESAR
Morla y las hermanas de Maradona quedaron con procesamiento firme
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí