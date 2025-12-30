Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El perjuicio superó los 6 millones de pesos

Millonaria estafa golpeó a una jubilada de Berisso

Millonaria estafa golpeó a una jubilada de Berisso
30 de Diciembre de 2025 | 02:05
Una jubilada de Berisso fue víctima de una millonaria estafa, luego de constatar que su cuenta en el Banco Provincia de Buenos Aires había sido prácticamente vaciada mediante extracciones y préstamos, que asegura nunca haber solicitado ni autorizado.

Según narró ante las autoridades, la mujer se presentó el 22 de diciembre en la sucursal de avenida Montevideo, con la intención de retirar el dinero correspondiente al aguinaldo de la pensión, que percibe por el fallecimiento de su esposo. Allí fue informada de que su cuenta no tenía saldo disponible.

Al revisar los movimientos, detectó operaciones desconocidas por la titular, entre ellas la extracción completa de su pensión de noviembre, por un monto superior a los 900 mil pesos, la solicitud y acreditación de un préstamo de 4 millones de pesos, otro crédito por más de 700 mil pesos, y la sustracción del aguinaldo, lo que arroja un perjuicio económico total que supera los 6,1 millones de pesos.

La denunciante explicó que únicamente logró retirar el dinero correspondiente a la pensión de diciembre y, que al advertir lo ocurrido buscó su tarjeta de débito, constatando que la misma no se encontraba en su poder, aunque no pudo precisar desde cuándo.

En su declaración, señaló que en su domicilio trabajaban tres cuidadoras contratadas de manera particular, recordando la identidad de una de ellas, mientras que las otras dos dejaron de asistir casi en simultáneo. En ese contexto, manifestó sospechas de que alguna de las empleadas habría sustraído la tarjeta y realizado las maniobras bancarias.

Desde la entidad bancaria le informaron que parte del dinero fue retirado de cajeros automáticos ubicados en las inmediaciones del Hospital de Berisso y sobre la avenida Montevideo.

