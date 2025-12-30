Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Escuchar esta nota
SUERTE NUMERICA: 01-36-41. En sus ocupaciones, ambiente irritante. Reaccione con calma ante las pequeñas injusticias. La perseverancia tendrá su recompensa amorosa.
SUERTE NUMERICA: 38-15-05. En trabajo evite los excesos, actúe con calma y prudencia. Buen día para reconciliación eventual. Discusión con familiares o parientes.
SUERTE NUMERICA: 18-09-79. No todo resultará según sus deseos y deberá aceptar ciertos riesgos. Vida sentimental en lo que es presente y futuro muy afortunada.
SUERTE NUMERICA: 38-90-11. En actividades laborales, la suerte facilitará todos sus esfuerzos. Su comprensión puede ayudar a un ser querido en desgracia.
SUERTE NUMERICA: 12-07-61. La defensa de sus intereses podría dañar provisoriamente su independencia. Entendimiento muy positivo con el sexo opuesto.
SUERTE NUMERICA: 22-14-01. Dé rienda suelta a su espíritu de empresa, pero sea más lúcido con sus intereses. No exija más de lo que puede dar su pareja de amor.
SUERTE NUMERICA: 70-11-46. No se contente con las improvisaciones de última hora. Saque provecho a las oportunidades actuales. En amor sea paciente y espere.
SUERTE NUMERICA: 58-07-13. Negocio u operación económica que le depara ganancias inesperadas. Grandes novedades sentimentales planteadas con poco tacto por su pareja. No discuta.
SUERTE NUMERICA: 10-31-20. Día beneficioso para sus intereses materiales. Sea muy diplomático con sus superiores. No deje que su corazón domine a su razón. Actitudes hostiles con su pareja.
SUERTE NUMERICA: 03-52-90. Vencerá mejor a sus adversarios si evita la impaciencia. La vida sentimental progresa lentamente. Salud en repunte.
SUERTE NUMERICA: 56-24-87. En sus labores quedan obstáculos económicos. Posible acuerdo con el sexo opuesto. Nervios.
SUERTE NUMERICA: 18-25-39. Todo lo que sea papeles y documentos se vuelca a su favor. Procure no jugar demasiado en algo tan serio como el amor. Ordene sus ideas y proceda adecuadamente.
