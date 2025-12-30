Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Información General

Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
30 de Diciembre de 2025 | 00:00
Edición impresa

Escuchar esta nota

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 01-36-41. En sus ocupaciones, ambiente irritante. Reaccione con calma ante las pequeñas injusticias. La perseverancia tendrá su recompensa amorosa.

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 38-15-05. En trabajo evite los excesos, actúe con calma y prudencia. Buen día para reconciliación eventual. Discusión con familiares o parientes.

 

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana largo

SUERTE NUMERICA: 18-09-79. No todo resultará según sus deseos y deberá aceptar ciertos riesgos. Vida sentimental en lo que es presente y futuro muy afortunada.

 

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 38-90-11. En actividades laborales, la suerte facilitará todos sus esfuerzos. Su comprensión puede ayudar a un ser querido en desgracia.

 

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 12-07-61. La defensa de sus intereses podría dañar provisoriamente su independencia. Entendimiento muy positivo con el sexo opuesto.

 

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 22-14-01. Dé rienda suelta a su espíritu de empresa, pero sea más lúcido con sus intereses. No exija más de lo que puede dar su pareja de amor.

 

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 70-11-46. No se contente con las improvisaciones de última hora. Saque provecho a las oportunidades actuales. En amor sea paciente y espere.

 

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 58-07-13. Negocio u operación económica que le depara ganancias inesperadas. Grandes novedades sentimentales planteadas con poco tacto por su pareja. No discuta.

 

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 10-31-20. Día beneficioso para sus intereses materiales. Sea muy diplomático con sus superiores. No deje que su corazón domine a su razón. Actitudes hostiles con su pareja.

 

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 03-52-90. Vencerá mejor a sus adversarios si evita la impaciencia. La vida sentimental progresa lentamente. Salud en repunte.

 

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 56-24-87. En sus labores quedan obstáculos económicos. Posible acuerdo con el sexo opuesto. Nervios.

 

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 18-25-39. Todo lo que sea papeles y documentos se vuelca a su favor. Procure no jugar demasiado en algo tan serio como el amor. Ordene sus ideas y proceda adecuadamente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

El Lobo se aseguró a una promesa de la Reserva

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana largo

Los números de la suerte del viernes 26 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla