Deportes

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

El informe de la nueva gestión comandada por Carlos Anacleto generó revuelo en el Mundo mens sana, provocando la respuesta de la CD saliente, quienes solo mencionaron “logros alcanzados”

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

carlos anacleto, actual presidente

30 de Diciembre de 2025 | 01:34


Gimnasia se encuentra nuevamente en boca de los socios y del futbolero, tras el lapidario informe económico, que publicó la actual gestión que comanda Carlos Anacleto, sobre los números que dejó la comisión directiva saliente, que marca una deuda millonaria y un pedido de dinero adelantado, que fue utilizado de manera anticipada. Por su parte, la conducción anterior respondió con una carta, acompañada de un video que muestra los logros conseguidos y “sinceras disculpas”.

A tres semanas del traspaso de poder, la nueva junta directiva dio a conocer un diagnóstico contundente de un escenario complicado que le tocará atravesar al Club, con deuda exigible de corto plazo superior a los $4.067 millones, ingresos futuros ya comprometidos y una disponibilidad de caja mínima.

Gimnasia hizo saber que este comunicado dirigido a los socios se trata de un adelanto del informe integral que están preparando, donde se busca investigar a fondo área por área, y encontrar a los responsables. El objetivo declarado es establecer una línea de base institucional y comenzar a reconstruir un vínculo de confianza con la masa societaria a partir de la transparencia.

En este sentido, los puntos más importantes del informe son: la deuda de $4.067 millones, correspondiente a salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, personal del club, deportes amateurs, profesionales, cargas sociales, proveedores y entidades financieras. Además, de una extrema fragilidad financiera, con una caja disponible que se aproxima a los $23 millones.

Al mismo tiempo, se informó que una parte sustancial de los ingresos futuros correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido cobrada y utilizada de manera anticipada. En ese rubro se incluyen adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, por un total cercano a los $1.900 millones.

Tras este comunicado, la ex gestión conducida por Mariano Cowen, emitió una carta de despedida de año y de profunda gratitud para los hinchas de Gimnasia luego de “un camino intenso, lleno de desafíos, decisiones difíciles y también de avances que nos enorgullecen”. A la vez, se mencionó la decisión de no vender el 50% de Alan Lescano, para priorizar el futuro institucional. Además hubo una valoración de “no mudarnos a otro estadio para jugar un torneo internacional e invertir en el Bosque”.

Por último, pidieron disculpas por los atrasos salariales, de los trabajadores de la Institución y proveedores, ya que son “los que mantienen al Club día a día”.

 

 

Multimedia

carlos anacleto, actual presidente

mariano cowen, ex presidente

