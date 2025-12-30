Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El informe de la nueva gestión comandada por Carlos Anacleto generó revuelo en el Mundo mens sana, provocando la respuesta de la CD saliente, quienes solo mencionaron “logros alcanzados”
Gimnasia se encuentra nuevamente en boca de los socios y del futbolero, tras el lapidario informe económico, que publicó la actual gestión que comanda Carlos Anacleto, sobre los números que dejó la comisión directiva saliente, que marca una deuda millonaria y un pedido de dinero adelantado, que fue utilizado de manera anticipada. Por su parte, la conducción anterior respondió con una carta, acompañada de un video que muestra los logros conseguidos y “sinceras disculpas”.
A tres semanas del traspaso de poder, la nueva junta directiva dio a conocer un diagnóstico contundente de un escenario complicado que le tocará atravesar al Club, con deuda exigible de corto plazo superior a los $4.067 millones, ingresos futuros ya comprometidos y una disponibilidad de caja mínima.
Gimnasia hizo saber que este comunicado dirigido a los socios se trata de un adelanto del informe integral que están preparando, donde se busca investigar a fondo área por área, y encontrar a los responsables. El objetivo declarado es establecer una línea de base institucional y comenzar a reconstruir un vínculo de confianza con la masa societaria a partir de la transparencia.
En este sentido, los puntos más importantes del informe son: la deuda de $4.067 millones, correspondiente a salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, personal del club, deportes amateurs, profesionales, cargas sociales, proveedores y entidades financieras. Además, de una extrema fragilidad financiera, con una caja disponible que se aproxima a los $23 millones.
Al mismo tiempo, se informó que una parte sustancial de los ingresos futuros correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido cobrada y utilizada de manera anticipada. En ese rubro se incluyen adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, por un total cercano a los $1.900 millones.
Tras este comunicado, la ex gestión conducida por Mariano Cowen, emitió una carta de despedida de año y de profunda gratitud para los hinchas de Gimnasia luego de “un camino intenso, lleno de desafíos, decisiones difíciles y también de avances que nos enorgullecen”. A la vez, se mencionó la decisión de no vender el 50% de Alan Lescano, para priorizar el futuro institucional. Además hubo una valoración de “no mudarnos a otro estadio para jugar un torneo internacional e invertir en el Bosque”.
LE PUEDE INTERESAR
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
LE PUEDE INTERESAR
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Por último, pidieron disculpas por los atrasos salariales, de los trabajadores de la Institución y proveedores, ya que son “los que mantienen al Club día a día”.
carlos anacleto, actual presidente
mariano cowen, ex presidente
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí