Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

Gimnasia se encuentra nuevamente en boca de los socios y del futbolero, tras el lapidario informe económico, que publicó la actual gestión que comanda Carlos Anacleto, sobre los números que dejó la comisión directiva saliente, que marca una deuda millonaria y un pedido de dinero adelantado, que fue utilizado de manera anticipada. Por su parte, la conducción anterior respondió con una carta, acompañada de un video que muestra los logros conseguidos y “sinceras disculpas”.

A tres semanas del traspaso de poder, la nueva junta directiva dio a conocer un diagnóstico contundente de un escenario complicado que le tocará atravesar al Club, con deuda exigible de corto plazo superior a los $4.067 millones, ingresos futuros ya comprometidos y una disponibilidad de caja mínima.

Gimnasia hizo saber que este comunicado dirigido a los socios se trata de un adelanto del informe integral que están preparando, donde se busca investigar a fondo área por área, y encontrar a los responsables. El objetivo declarado es establecer una línea de base institucional y comenzar a reconstruir un vínculo de confianza con la masa societaria a partir de la transparencia.

En este sentido, los puntos más importantes del informe son: la deuda de $4.067 millones, correspondiente a salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, personal del club, deportes amateurs, profesionales, cargas sociales, proveedores y entidades financieras. Además, de una extrema fragilidad financiera, con una caja disponible que se aproxima a los $23 millones.

Al mismo tiempo, se informó que una parte sustancial de los ingresos futuros correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido cobrada y utilizada de manera anticipada. En ese rubro se incluyen adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, por un total cercano a los $1.900 millones.

Tras este comunicado, la ex gestión conducida por Mariano Cowen, emitió una carta de despedida de año y de profunda gratitud para los hinchas de Gimnasia luego de “un camino intenso, lleno de desafíos, decisiones difíciles y también de avances que nos enorgullecen”. A la vez, se mencionó la decisión de no vender el 50% de Alan Lescano, para priorizar el futuro institucional. Además hubo una valoración de “no mudarnos a otro estadio para jugar un torneo internacional e invertir en el Bosque”.

Por último, pidieron disculpas por los atrasos salariales, de los trabajadores de la Institución y proveedores, ya que son “los que mantienen al Club día a día”.