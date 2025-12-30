VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
Escuchar esta nota
La Avenida 7 a la altura de Barrio Norte se convirtió esta madrugada en un desfiladero de motoqueros que provocaron malestar en la zona debido a los ruidos insoportables que interrumpieron el descanso de los vecinos. Algunos frentistas que saltaron de la cama, aturdidos por ensordecedoras aceleraciones y los cortes con los caños de escape, tomaron registros de la enorme caravana de estas bandas motorizadas.
Las motos circulaban en sentido a 7 y 32 como retirándose del Casco Urbano. En el barrio se habló de "presencia masiva" y de "una incontable cantidad de motoqueros". Lo cierto es que no escatimaron en hacer ruidos con los motores y los ya clásicos e indeseados cortes, que consisten en hacer explosiones con el caño de escape. Así circularon en gran número, a un punto tal que la “marea de motos” se extendió por varios minutos en dirección a 32.
"Estábamos durmiendo y de repente escuchamos las motos que pasaban haciendo muchísimo ruido. Era una caravana enorme que no terminaba más", reportaron los vecinos sobre el descontrol que padecieron en horas de la madrugada.
“Parecía una horda, andaban a puro corte por la avenida e interrumpieron el sueño de muchos por aquí. La verdad que el tema de las motos es un descontrol a la madrugada", lamentaron.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
