El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

En las carnicerías hubo movimientos de precios y más compras / D. Alday

El consumo de carne vacuna de noviembre en la Ciudad siguió la línea nacional de crecimiento, producto de, en parte, la anticipación de compras en vísperas a las Fiestas de diciembre.

Como es costumbre, cortes vacunos como el asado y el vacío para hacer en la parrilla —incluso, en el sector destacaron la demanda del pechito de cerdo por su valor accesible— y peceto, que es la estrella del plato festivo, vitel toné, fueron los más buscados en la Región.

De acuerdo a fuentes del sector cárnico de La Plata, “la demanda de carne vacuna se mantiene estable, con un consumo anual cercano a los 48 kilos por habitante, y a partir de unos 45 kilos se vuelve inelástica (sin mucho movimiento en el consumo), ya que muchos consumidores compran independientemente del precio, aunque existe cierta sustitución por carnes más baratas sin que la vacuna pierda su rendimiento frente a otros alimentos”.

Conforme divulgaron desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), a nivel país el consumo creció un 3,4% interanual en noviembre y alcanzó 48,3 kilos per cápita por año, a pesar de que los precios subieron un 6,6% mensual, impulsados por cortes como el asado (+13%) y la nalga (+10,2%). En contraste, la demanda de pollo entero bajó un 1% mensual.

La producción de carne vacuna cayó un 6,7% interanual en noviembre, y las exportaciones disminuyeron un 10% en enero-noviembre, afectadas por menores compras de China.

Lo que se viene

Desde una cadena de carnicerías con sede cerca de la cantera de Gorina explicaron que “cuanto más carne se exporte en el país, más caros estarán los cortes para los consumidores”.

“A nivel global se registra una menor disponibilidad de hacienda, una situación que se repite en Estados Unidos, Europa, China y Argentina, con Brasil como una de las pocas excepciones. A la vez, estos mercados cierran un período de liquidación y comienzan una etapa de mayor retención de animales en los campos, un escenario que anticipa valores elevados para el ganado y, en consecuencia, subas en el precio de la carne en todo el mundo”, expresaron desde el sector cárnico de La Plata.

Los precios

Un comerciante del rubro que está cerca del Parque Castelli comentó que “el precio de la carne es una ‘locura’. Los cortes más feteados, como la nalga, están carísimos”.

“Hay un 40% menos de consumo de carne”, señaló y aclaró que hay realidades disímiles: “Hay negocios que tienen crianza o trabajan con los productos de origen y manejan valores un poco más bajos”.

Desde la sucursal de la cadena de carnicerías instalada en el noroeste de la Ciudad sumaron que “hubo fuertes subas de precios”. “El golpe se sintió, sobre todo en los cortes más económicos y los ‘parrilleros’”.

En distintas carnicerías de La Plata coincidieron que “el aumento de precios se explicó por la demanda estacional del verano y las Fiestas, con subas en todos los cortes y mayores incrementos en los de parrilla”.