Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent

Recordemos que, David Kavlin sufrió un infarto y un paro cardiaco luego de estar jugando al paddle. Luego del episodio y tras la colocación de un stent, dialogó con la prensa y confesó: "Llegué muerto a la clínica y me revivieron, la pude contar".

Ahora, le colocaron el segundo stent y para hablar sobre su salud y su evolución, un amigo cercano brindó información.

Entre sus textuales, reafirmó que en su descomposición del sábado pasado, el periodista había llegado "sin signos vitales" a la clínica Trinidad de San Isidro, donde lo asistieron de inmediato.

Damián, amigo de Kavlin, sentenció: "Por suerte estamos con más tranquilidad después del segundo stent que le colocaron. Evolucionó bien. Pude hablar con él. Estaba con la voz que queda luego del procedimiento pero salió bien la intervención de hoy y estamos tranquilos", confesó su amigo.

"David es un jugador de paddle, de las mejores paletas del club. Es muy entrenado, una persona muy sana. No fuma, no toma. Es deportista y el trabajo estaba muy exigido, sobre todo con lo del libro", dijo Damián en relación al lanzamiento reciente del primer libro de Kavlin llamado "Nos llaman Judíos de Mierda".

En relación al profesionalismo de Kavlin, Damián remarcó: "Es muy responsable, por eso llamó la atención. Él estaba jugando a las 11 de la mañana el partido, no era a la 1 o 2 de la tarde. Era un horario prudencial". Sin embargo, Luis Bremer le remarcó las altas temperaturas que se vienen registrando en Buenos Aires, con temperaturas que rondan entre los 30° y los 40°.

El primer momento fue muy dramático tal como relató el amigo del periodista: "Literalmente, llegó sin signos vitales y lo reanimaron en la clínica. Él tuvo el paro en la ambulancia y después ya no se acuerda de nada", aseguró Damián, amigo de Kavlin.