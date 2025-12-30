Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares
El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Calor extremo en La Plata: ¿cuándo la sensación térmica llegaría a los 40 grados?
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Hasta las máquinas se pelean: crecen los casos de choques entre sistemas de inteligencias artificiales
VIDEO. Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Recordemos que, David Kavlin sufrió un infarto y un paro cardiaco luego de estar jugando al paddle. Luego del episodio y tras la colocación de un stent, dialogó con la prensa y confesó: "Llegué muerto a la clínica y me revivieron, la pude contar".
Ahora, le colocaron el segundo stent y para hablar sobre su salud y su evolución, un amigo cercano brindó información.
Entre sus textuales, reafirmó que en su descomposición del sábado pasado, el periodista había llegado "sin signos vitales" a la clínica Trinidad de San Isidro, donde lo asistieron de inmediato.
Damián, amigo de Kavlin, sentenció: "Por suerte estamos con más tranquilidad después del segundo stent que le colocaron. Evolucionó bien. Pude hablar con él. Estaba con la voz que queda luego del procedimiento pero salió bien la intervención de hoy y estamos tranquilos", confesó su amigo.
"David es un jugador de paddle, de las mejores paletas del club. Es muy entrenado, una persona muy sana. No fuma, no toma. Es deportista y el trabajo estaba muy exigido, sobre todo con lo del libro", dijo Damián en relación al lanzamiento reciente del primer libro de Kavlin llamado "Nos llaman Judíos de Mierda".
En relación al profesionalismo de Kavlin, Damián remarcó: "Es muy responsable, por eso llamó la atención. Él estaba jugando a las 11 de la mañana el partido, no era a la 1 o 2 de la tarde. Era un horario prudencial". Sin embargo, Luis Bremer le remarcó las altas temperaturas que se vienen registrando en Buenos Aires, con temperaturas que rondan entre los 30° y los 40°.
LE PUEDE INTERESAR
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
LE PUEDE INTERESAR
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
El primer momento fue muy dramático tal como relató el amigo del periodista: "Literalmente, llegó sin signos vitales y lo reanimaron en la clínica. Él tuvo el paro en la ambulancia y después ya no se acuerda de nada", aseguró Damián, amigo de Kavlin.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí