La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

La temperatura en La Plata y alrededores no para de subir y en paralelo son cada vez más los usuarios del agua y la luz que se comunican con el diario EL DIA a través de WhatsApp (2214779896) para dar cuenta de las falencias que presentan ambos servicios, que oscilan entre cortes totales y suministros deficientes, lo que hace imposible sobrellevar la ola de calor. En ese sentido la apuntan tanto a Edelap como ABSA, las empresas a cargo de tales prestaciones, no sólo por los inconvenientes y para que normalicen sus respectivos aprovisionamientos, sino también porque "no escuchan los reclamos y te atienden pero no te solucionan nada".

Para este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene previsto en la Ciudad y aledaños una temperatura máxima de 37ºC, aunque la térmica podría alcanzar los 40ºC. Ante este panorama los vecinos reclaman que los servicios de agua funcionen bien, tanto para refrescarse como para preservar aspectos claves del cotidiano como el aseo y la higiene.

Los Hornos era una de las localidades golpeadas por problemas con la energía eléctrica. Mónica Rodríguez, usuaria de 70 entre 153 y 154, aseguró que "pasé la noche sin ventilación porque hay muy baja tensión y oscilaciones permanentes". "Pasamos de 150 a 220 voltios todo el tiempo. No se puede prender ni el aire, ni la heladera porque puede quemarse todo. A la noche baja la temperatura y literalmente te quedás a oscuras", detallo sobre el impacto de la escasez de energía eléctrica.

La mujer detalló que, con respecto al agua que "hace años que funciona mal el servicio, prácticamente no lo tenemos, pero que pagamos la factura". "Las bombas que están en 155 y 70 las hicimos pone nosotros, pero igual no hay caso, no tenemos agua". "Cada tanto pasa el camión de ABSA para llenar bidones, es decir que el barrio accede a un suministro muy deficiente con un aguatero como en 1810", dijo. Y lamentó que "esto es una vergüenza, nos roban todos los meses".

Otra localidad en estado crítico en el transcurso de este martes altamente sofocante era San Carlos. Liliana Luzuaga relató que "vivo en 136 entre 523 y 524 en donde no tenemos ingreso de agua corriente a los hogares". La mujer sostuvo que "este problema persiste desde hace mucho tiempo y de hecho hicimos reclamos todo el año, pero no han tomado ninguna medida".

La usuaria aseguró que como consecuencia "no puedo usar el lavarropas y apenas se puede ir al baño". Titular de la unidad de facturación 0001194261 expresó que "estoy cansada, harta, de llamar al 0800 de ABSA, en donde te atienden de una manera excelente pero la empresa no toma ninguna medida".

A pocas cuadras de distancia, en 141 bis y 32, los vecinos dieron cuenta de que llevan "cuatro días sin una gota de agua" y afirmaron: "Es el tercer año consecutivo que ABSA nos deja sin servicio en plena ola de calor". "La empresa ya ni te atiende los teléfonos y desde la Municipalidad no viene nadie a atender nuestro reclamo para que se garantice el servicio", manifestaron.

De la misma forma, en 136 entre 523 y 524 comentaron que "estamos sin agua pero no desde ahora sino desde que comenzó el calor e incluso tuvimos problemas con ABSA todo el año".

Silvana Lorenzo es una vecina de la zona, más precisamente de 146 y 46, que refirió a lo complejo de la situación derivada por la falta de agua. "En mi casa convivo con mi hijo que tiene discapacidad y no contamos con una sola gota de agua, así que basta con imaginarse lo difícil que es sobrellevar todo esto". "Imposible bañarse, usar el baño, limpiar la cocina, lavar la ropa. No se puede vivir con esta deshumanización", enfatizó.

En el orden de lo energético, en La Hermosura remarcaron que "estamos con baja tensión desde hace una semana". "Hicimos reclamos a Edelap pero hasta ahora no hicieron nada", dijo Hernán Spañol.

Tolosa no era la excepción, al menos en un sector de la localidad en donde aseguran que pasaron una noche para el olvido porque "la luz iba y venía y no podíamos usar ni el ventilador para que no se queme". "Esto pasó en 121 y 528, aunque es común tener acá baja tensión. El problema, indicaron, es que "Edelap no hace los arreglos a pesar de que hicimos muchos reclamos este año".

Reclamos vecinales

