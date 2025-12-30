Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Entraron tres encapuchados con guantes

Madrugada de terror en una casa de La Loma

Madrugada de terror en una casa de La Loma
30 de Diciembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

Un violento hecho de inseguridad fue denunciado durante la madrugada de ayer en La Loma, donde un hombre de 30 años fue sorprendido en el interior de su vivienda por tres delincuentes armados, quienes lo golpearon, lo amenazaron de muerte y escaparon con dinero en efectivo.

Según consta en la presentación, cerca de la 1.20, cuando la víctima se encontraba descansando en su habitación, escuchó ruidos provenientes del patio. Instantes después, fue abordado dentro del dormitorio por tres hombres con ropa oscura y guantes, uno de los cuales tenía el rostro descubierto y portaba un arma de fuego tipo pistola.

De acuerdo al relato, el sujeto armado comenzó a golpearlo con el arma en la cabeza, mientras los otros dos cómplices se sumaban con golpes de puño y patadas. Bajo amenazas de muerte, los asaltantes exigieron dinero y objetos de valor, al tiempo que recorrían la vivienda con una linterna, revisando y desordenando los distintos ambientes.

Tras permanecer en el lugar cerca de una hora, los agresores se apoderaron de 350 mil pesos en efectivo y un teléfono celular Samsung, para luego darse a la fuga. La víctima indicó que los delincuentes habrían ingresado por la puerta de la cocina, la cual no se encontraba cerrada con llave. La finca está situada en 46 entre 28 y 29.

Luego del ataque, el damnificado se trasladó a la vivienda de un familiar en la localidad de Lisandro Olmos, desde donde finalmente decidió radicar la denuncia por recomendación de su entorno. Aclaró que no recibió atención médica, pese a las agresiones sufridas, y que en su domicilio no hay cámaras de seguridad.

 

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo en la AFA por lavado: ¿por qué allanaron dos casas de cambio en el centro de La Plata?

LE PUEDE INTERESAR

Impactante accidente en Ruta 2 entre dos autos y complicaciones en el tránsito
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

Schumacher: la leyenda que lucha en silencio

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran

Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua

Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Información General
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
A 21 años de Cromañón: familiares y sobrevivientes encabezan el homenaje con actividades
La Ciudad
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Lanzaron la licitación para renovar el sistema de micros
Espectáculos
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Brigitte Bardot: un adiós entre la gloria del cine y la sombra de la polémica
Tambó Tambó en la Roda Carinhosa, en los Galpones de Tolosa
El Argentino busca pianista para el Coro
Petersen: estable y bajo absoluto secreto médico
Deportes
VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes
Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla