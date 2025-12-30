Madrugada de terror en una casa de La Loma

Un violento hecho de inseguridad fue denunciado durante la madrugada de ayer en La Loma, donde un hombre de 30 años fue sorprendido en el interior de su vivienda por tres delincuentes armados, quienes lo golpearon, lo amenazaron de muerte y escaparon con dinero en efectivo.

Según consta en la presentación, cerca de la 1.20, cuando la víctima se encontraba descansando en su habitación, escuchó ruidos provenientes del patio. Instantes después, fue abordado dentro del dormitorio por tres hombres con ropa oscura y guantes, uno de los cuales tenía el rostro descubierto y portaba un arma de fuego tipo pistola.

De acuerdo al relato, el sujeto armado comenzó a golpearlo con el arma en la cabeza, mientras los otros dos cómplices se sumaban con golpes de puño y patadas. Bajo amenazas de muerte, los asaltantes exigieron dinero y objetos de valor, al tiempo que recorrían la vivienda con una linterna, revisando y desordenando los distintos ambientes.

Tras permanecer en el lugar cerca de una hora, los agresores se apoderaron de 350 mil pesos en efectivo y un teléfono celular Samsung, para luego darse a la fuga. La víctima indicó que los delincuentes habrían ingresado por la puerta de la cocina, la cual no se encontraba cerrada con llave. La finca está situada en 46 entre 28 y 29.

Luego del ataque, el damnificado se trasladó a la vivienda de un familiar en la localidad de Lisandro Olmos, desde donde finalmente decidió radicar la denuncia por recomendación de su entorno. Aclaró que no recibió atención médica, pese a las agresiones sufridas, y que en su domicilio no hay cámaras de seguridad.