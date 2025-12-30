Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

La sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la casa de Javier Faroni, eran allanadas por la Justicia, en el marco de la investigación por el presunto desvío de fondos al exterior.

El procedimiento se realiza en una propiedad del empresario ubicada en el barrio privado El Yacht, en Nordelta, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el que buscan contratos, computadoras y dispositivos que puedan resultar de interés para la causa. Previamente, la Justicia le había prohibido la salida del país. Mientras que también hay operativos simultáneos en la sede de la AFA situada sobre la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

En un cambio sustancial en su carrera laboral, se insertó en la política de la mano del Frente Renovador de Sergio Massa. Su esposa, Erica Gillette, también estaba ligada al massismo desde el inicio de esa fuerza política, cuando se independizó del kirchnerismo.

En 2015, Faroni fue electo diputado bonaerense por el Frente Renovador y tras intentar sin éxito ser intendente de General Pueyrredón, desembarcó como director de Aerolíneas Argentinas en 2019, cuando comenzó la gestión de Alberto Fernández.

Desde esa función, su camino se cruzó con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con quien trabó un provechoso vínculo que perduró más allá de su tormentosa salida de Aerolíneas Argentinas, en medio de denuncias por presunta corrupción, incrementos patrimoniales injustificables, y negocios poco claros en el exterior.

En diciembre del 2021, la AFA contrató a TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Miami vinculada a Faroni, como agente comercial exclusivo de los derechos de imagen, eventos y logística internacional de la selección argentina en el exterior.

Casi en simultáneo, otra empresa también vinculada a su persona, Deportick, se quedó con el negocio de la venta de entradas del Seleccionado nacional.

Una investigación periodísticas destapó el presunto desvío de 42 millones de dólares a empresas en el exterior.