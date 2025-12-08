Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL PLATENSE TIENE SU LUGAR EN LA MÁXIMA CATEGORÍA DEL AUTOMOVILISMO NACIONAL

Moscardini: se graduó de piloto de Turismo Carretera

Con 25 años logró el ascenso, en La Plata. Fue una definición para el infarto. Pegó el salto al ser subcampeón de la tabla general del TC Pista. Superó por apenas 5,25 puntos a Lugón

Moscardini: se graduó de piloto de Turismo Carretera

El puño apretado de nico Moscardini tras la carrera / Captura de video

Adrián D’Amelio

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com

8 de Diciembre de 2025 | 01:49
Edición impresa

Nicolás Moscardini no llegaba de la mejor manera a la jornada del domingo para afrontar su duelo por la Copa de Plata de TC Pista. El Ford del equipo preparado por Martínez Competición Dowen Pagio Racing no estaba a la altura de Marco Dianda (Dodge), que arribaba a la última fecha puntero -con una buena ventaja sobre el platense- que a la postre se consagraría campeón y consiguió uno de los ascensos.

El piloto oriundo de la barriada Los Hornos no se mostró veloz desde los entrenamientos del día viernes a comparación de Dianda. En la clasificación fue vigésimo segundo. Dianda concluyó cuarto; mientras que Baustita Damiani (Chevrolet) resultó ser el más rápido en el trazado del Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

En lo que respecta a la serie, la segunda en girar, Moscardini concluyó quinto (corren ocho) por lo que terminó largando desde el décimo cajón. Dianda tercero y la pole fue Gastón Iansa (Chevrolet) con apenas dieciocho, que estuvieron presente para la final el TC Pista, en el Mouras.

En la reunión previa a la carrera entre Moscardini, el Gurí Martínez y el resto de los mecánicos del equipo, aunque la unidad motriz del platense tuvo algunas mejoras se puso como objetivo la posibilidad del ascenso estaba por el lado del subcampeonato de la tabla general.

El hecho de ganar la Copa de Plata prácticamente era un milagro, pese a las cuatro carreras ganadas por Moscardini durante la presente temporada, ya que para lograr el título y, consiguiente, el ascenso, el piloto platense tenía finalizar entre los tres primeros; mientras que Dianda (17 años, de la ciudad cordobesa de Guatimozín, que cuenta con 2.500 habitantes, que por su edad todavía no egresó del Colegio Secundario) tenía que salir último algo casi imposible de que se concrete.

En ese sentido, durante los veinte giros de la competencia , Moscardini debía mantenerse cerca sobre todo de Rodrigo Lugón, Joaquín Ochoa y Gaspar Chansard.

En la largada, Moscardini perdió la posición con el Ford de Lugón porque lo quedó undécimo; mientras que Gastón Baustista Damiani, Tomás Abdala (Ford), Gastón Iansa, el propio Marcos Dianda, Gaspar Chansard (Toyota Camry) y Faustino Cifre (Ford) se escaparon adelante e hicieron su propia carrera. A tal punto que los tres primeros se terminaron subieron al podio.

Después de Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) se armó un “trencito” entre los que se encontraba Moscardini. Con el undécimo lugar, el platense sabía que ascendía, pero no debía cometer ningún error y mantenerse concentrado.

Sobre la mitad de la carrera, Moscardini fue superado por Santiago Biagi (Dodge). El platense mordió el pasto, pero pudo volver a poner al auto en pista y así terminó en el puesto 12.

Al final, Moscardini (25 años) terminó ascendiendo al TC por la tabla general como subcampeón superando apenas por 5,25 puntos a Rodrigo Lugón. Una definición para el infarto.

LEA TAMBIÉN

Canapino, el Quíntuple, decoró la conquista con otra victoria magistral

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final

Los alcances del feriado nacional

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Golpe en La Boca: Racing sacó chapa y es finalista

Clima caliente e insultos en la previa del partido

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino
Últimas noticias de Deportes

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Son de la Liga y fanas de Gimnasia y Estudiantes
Espectáculos
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
Gaby Sabatini, de visita por La Plata
El hijo de Yiya Murano contra la serie: “Lo bloquearon”
Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
Policiales
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Susto y caos en un teatro, con platenses afectados
Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
Tarde de terror para un chofer de Didi
Política y Economía
La inflación estaría otra vez arriba del 2 por ciento
Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
La Ciudad
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla