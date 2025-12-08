Moscardini: se graduó de piloto de Turismo Carretera

Nicolás Moscardini no llegaba de la mejor manera a la jornada del domingo para afrontar su duelo por la Copa de Plata de TC Pista. El Ford del equipo preparado por Martínez Competición Dowen Pagio Racing no estaba a la altura de Marco Dianda (Dodge), que arribaba a la última fecha puntero -con una buena ventaja sobre el platense- que a la postre se consagraría campeón y consiguió uno de los ascensos.

El piloto oriundo de la barriada Los Hornos no se mostró veloz desde los entrenamientos del día viernes a comparación de Dianda. En la clasificación fue vigésimo segundo. Dianda concluyó cuarto; mientras que Baustita Damiani (Chevrolet) resultó ser el más rápido en el trazado del Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

En lo que respecta a la serie, la segunda en girar, Moscardini concluyó quinto (corren ocho) por lo que terminó largando desde el décimo cajón. Dianda tercero y la pole fue Gastón Iansa (Chevrolet) con apenas dieciocho, que estuvieron presente para la final el TC Pista, en el Mouras.

En la reunión previa a la carrera entre Moscardini, el Gurí Martínez y el resto de los mecánicos del equipo, aunque la unidad motriz del platense tuvo algunas mejoras se puso como objetivo la posibilidad del ascenso estaba por el lado del subcampeonato de la tabla general.

El hecho de ganar la Copa de Plata prácticamente era un milagro, pese a las cuatro carreras ganadas por Moscardini durante la presente temporada, ya que para lograr el título y, consiguiente, el ascenso, el piloto platense tenía finalizar entre los tres primeros; mientras que Dianda (17 años, de la ciudad cordobesa de Guatimozín, que cuenta con 2.500 habitantes, que por su edad todavía no egresó del Colegio Secundario) tenía que salir último algo casi imposible de que se concrete.

En ese sentido, durante los veinte giros de la competencia , Moscardini debía mantenerse cerca sobre todo de Rodrigo Lugón, Joaquín Ochoa y Gaspar Chansard.

En la largada, Moscardini perdió la posición con el Ford de Lugón porque lo quedó undécimo; mientras que Gastón Baustista Damiani, Tomás Abdala (Ford), Gastón Iansa, el propio Marcos Dianda, Gaspar Chansard (Toyota Camry) y Faustino Cifre (Ford) se escaparon adelante e hicieron su propia carrera. A tal punto que los tres primeros se terminaron subieron al podio.

Después de Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) se armó un “trencito” entre los que se encontraba Moscardini. Con el undécimo lugar, el platense sabía que ascendía, pero no debía cometer ningún error y mantenerse concentrado.

Sobre la mitad de la carrera, Moscardini fue superado por Santiago Biagi (Dodge). El platense mordió el pasto, pero pudo volver a poner al auto en pista y así terminó en el puesto 12.

Al final, Moscardini (25 años) terminó ascendiendo al TC por la tabla general como subcampeón superando apenas por 5,25 puntos a Rodrigo Lugón. Una definición para el infarto.