Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición

SE PUEDE CONSEGUIR dESDE $5.000 HASTA POR ENCIMA DE $300.000 / el día

Según la tradición, desde hoy comienza el armado del arbolito que permanece en los hogares hasta el 6 de enero -jornada de arribo de los Reyes Magos-. A pesar de que la fecha oficial de armado del símbolo emblemático de Navidad es este lunes, en la Ciudad comenzó mucho antes.

Desde hace semanas se pueden observar góndolas llenas de accesorios, pasillos repletos de guirnaldas y estantes que combinan arbolitos de plástico como figuras de Papa Noel o de los famosos renos.

No obstante, como viene publicando este diario, son muchas las opciones tanto económicas como de estilo para el armado del arbolito.

Los modelos de árboles más pequeños, de unos 45 centímetros, se consiguen desde los $5.000, mientras que los denominados “pinitos” arrancan en torno a los $16.000 y pueden escalar hasta los $45.000 o $84.000, según densidad y terminación.

Para quienes buscan uno mediano o grande, los precios suben de forma considerable: hay ejemplares de 1,80 metros alrededor de los $241.000 pesos, modelos de 2 metros por $340.000 y versiones de 2,10 metros que alcanzan los $350.000. También aparecen opciones más accesibles dentro de ese segmento, con valores cercanos a los $132.000.

La decoración merece un párrafo aparte. En algunos locales, sectores completos de artículos se ofrecen a $1.000 por unidad, mientras otros concentran productos seleccionados por $2.000. Las guirnaldas de luces, elemento indispensable del arbolito, oscilan entre los $3.000 y $6.000. El pesebre, otro clásico, implica sumar entre $5.000 y $30.000 pesos al presupuesto, según la calidad de las figuras. Incluso los trajes de Papá Noel, pensados para animar reuniones familiares, aparecen en las vidrieras con valores cercanos a los $42.000.

La variedad de estilos también se multiplicó. A los clásicos rojo y dorado o plateado se sumaron combinaciones en blanco, marrón natural y propuestas temáticas con referencias a los clubes emblemáticos de la Ciudad. En síntesis, según vendedores consultados, con un presupuesto cercano a los $20.000 pesos es posible armar un árbol sencillo, pero estéticamente atractivo.

Otro dato a tener en cuenta fue la fuerte presencia de productos importados. Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las importaciones de artículos navideños crecieron hasta octubre un 146% en monto y un 164% en volumen respecto de 2024. Esto explica la mayor variedad de productos y de precio.