Alak encabezó un acto con militancia universitaria

El intendente, Julio Alak, encabezó este fin de semana un plenario de militantes universitarios del peronismo platense, en el camping del Sindicato de Obras Públicas (Sosba), en el que el sector de referentes vinculados a la UNLP brindaron su apoyo tanto a la gestión municipal como al gobierno de Axel Kicillof en la Provincia.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó sus logros de gestión en los primeros dos años de su nuevo mandato, así como el resultado de las elecciones de medio término del 7 de septiembre y las perspectivas del modelo de gobierno hacia el futuro.

Lo acompañó su secretario de Gobierno municipal, Guillermo “Nano” Cara, uno de los referentes del espacio político universitario.

El jefe comunal habló a los militantes enfocándose en “la experiencia que el peronismo está haciendo en La Plata” y llamó a “defemder los sectores que generan desarrollo social, que apuestan a la educación y el trabajo con esta gran unión que estamos armando entre la Universidad, la militancia territorial, las fuerzas vivas y los movimientos sociales”.

El acto contó con la presencia de funcionarios de la provincia y del municipio, sindicatos de la región, funcionarios y referentes de la UNLP, y dirigentes localess.