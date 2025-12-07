Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura
Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
A que hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio: hoy, capítulo II
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
Los pormenores de una obra inédita para los bonaerenses y la Región
BONAR 2029N, reservas netas y el riesgo de un enero ajustado
Tiembla Campanella: en Miramar quieren cobrar un impuesto al metegol
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
¡Ahora sí! Temperatura de primavera este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este fin de semana largo
Las temperaturas agobiantes llegaron a su fin en La Plata y se esperan días con valores más agradables.
Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche, vientos leves y una temperatura mínima de 14°C y máxima de 25°C.
El lunes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y cielo gris durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre 17°C y 25°C.
En tanto, para el martes se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves y una temperatura mínima de 20°C y máxima de 25°C, según informó el SMN.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí