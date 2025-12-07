Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
7 de Diciembre de 2025 | 07:44

Escuchar esta nota


¡Ahora sí! Temperatura de primavera este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este fin de semana largo

Las temperaturas agobiantes llegaron a su fin en La Plata y se esperan días con valores más agradables. 

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche, vientos leves y una temperatura mínima de 14°C y máxima de 25°C.

El lunes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y cielo gris durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre 17°C  y 25°C.

En tanto, para el martes se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves y una temperatura mínima de 20°C y máxima de 25°C, según informó el SMN.

