Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |La disputa de gimnasia y estudiantes en la vía pública

El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España

Pese a los intentos oficiales y la queja de los vecinos por el “vandalismo”, cada día los postes y paredes amanecen con un paisaje distinto. Blanco y rojo o blanco y azul, se disputan el barrio centímetro a centímetro

El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España

La postal de 68 y 7 con los colores enfrentados; rojo y blanco por un lado y azul y blanco enfrente / el dia

8 de Diciembre de 2025 | 03:39
Edición impresa

Desde hace un mes, las mañanas en Plaza España tienen una dinámica muy particular: los vecinos salen de casa y miran de qué color amaneció pintado el poste de luz de la cuadra. Rojo y blanco si pasaron primero los hinchas de Estudiantes; azul y blanco si los de Gimnasia se adelantaron. Como en pocos casos, en una vereda se ve una combinación y en la otra, la opuesta. La disputa se aceleró días atrás, en la previa del clásico que hoy definirá la suerte de cada equipo en el torneo Clausura.

Sin embargo, detrás de esa postal que algunos pueden leer y considerar como “folklore futbolero”, en el barrio ya lo viven como un problema. Las pintadas avanzaron sobre postes, frentes de comercios y hasta veredas, y el ida y vuelta entre hinchadas se transformó en una pulseada diaria que rompe la convivencia.

El dilema se acentúa principalmente en las calles que rodean la plaza. En 67 y 68, los colores se repiten a lo largo de las cuadras entre 8 y 6, mientras que sobre la avenida 7 las pintadas avanzan de 66 a 69. Un fenómeno que creció en intensidad en los últimos días, alimentado por la cercanía del clásico y la disputa silenciosa por “marcar territorio”.

“Cada mañana aparece algo nuevo. Esto no es algo de siempre, comenzó hace algo más de un mes”, confesó Romina, vecina de 68 y 7 con local comercial sobre 68. Según Romina, al igual que otros residentes, tuvo que pintar “varias veces” su poste de color negro para que no se intervenga más. “Un día venis y esta pintando de un color y al otro día de otro. Incluso me han pintado las rejas y paredes del local. Estamos bastante cansados”, admitió.

Según su testimonio, los “hinchas pintores” actúan en el silencio y oscuridad de la noche: “Nunca los podemos agarrar en el momento”.

A diferencia de lo que ocurre cerca de los estadios, donde las pintadas son parte del paisaje histórico, en esta zona residencial y comercial el cambio fue abrupto. Los frentistas aseguran que hasta hace pocas semanas la disputa no existía, y que el barrio “estalló de colores” sin previo aviso.

LE PUEDE INTERESAR

Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: feria navideña, taller para mayores, música en Capital Chica, club de lectura en la Biblioteca Central bonaerense

“Lo hacen a la noche para que nadie los vea. Son rápidos. A mi no me molesta porque soy de Gimnasia pero quizás para alguien del Pincha o un neutral puede llegar a incomodarle. Cambió bastante el paisaje del barrio”, expresó Martina, frentista que vive sobre la Avenida 7. “Por el momento lo encuentro simpático, siempre y cuando no se vuelva una ´guerra´”, sumó.

La situación se da en paralelo a un antecedente reciente: en el marco del último clásico disputado el 19 de octubre, la Municipalidad y APreViDe habían realizado tareas conjuntas de repintado en distintos puntos de la ciudad para frenar los conflictos por las pintadas. Pero en Plaza España, los vecinos aseguran que el ritmo del cruce entre hinchadas volvió a intensificarse con la nueva previa del partido.

“Soy de Estudiantes. Este barrio siempre fue Pincha, ahora lo quieren convertir con los colores de la vereda de enfrente. En parte es una muestra de folklore. Particularmente no me gusta pero solo porque cuando salgo de mi casa veo azul y blanco, por suerte de mi vereda siempre está el rojo y blanco”, comentó Lorenzo, vecino de calle 67 y 6.

de los estadios a los barrios

La disputa por las pintadas no es nueva en La Plata, pero en el último año se expandió con fuerza más allá de las zonas tradicionales de pertenencia de cada hinchada. Lo que antes se concentraba en los alrededores del Bosque y el estadio UNO comenzó a avanzar hacia distintos barrios, generando tensiones y episodios de vandalismo que todavía recuerdan los vecinos.

Uno de los puntos más críticos se vivió a comienzos de octubre, cuando varios murales que rodean el estadio aparecieron vandalizados con pintura roja. Entre ellos, el icónico mosaico de Diego Armando Maradona, que se ha convertido en un emblema de los hinchas triperos y otros dedicados a referentes del club.

La respuesta no tardó en llegar: los alrededores de 1 y 57 amanecieron teñidos de azul, en una escalada que derivó en cruces, amenazas y patrullajes durante toda la madrugada con el objetivo de frenar la respuesta de las barras.

En ese marco, tampoco pasó desapercibido lo ocurrido en 2 y 57, donde un edificio recién restaurado fue pintado con los colores de Estudiantes por un grupo que se movilizó en tres motos, que incluso discutió y maltrató a una vecina jubilada que intentó frenarlos. Para los frentistas, aquel episodio marcó un límite y expuso que la disputa había dejado atrás el “colorido folklórico” para transformarse en daño directo.

El arreglo del frente, explicaron, fue un pedido que llevaron a cabo a raíz de los vandalismos repetitivos que se cometen en esa esquina del centro de La Plata. No obstante, lejos de presentarse una solución, al parecer los vecinos deben convivir con estas muestras de vandalismo en sus fachadas.

Mientras tanto, en Plaza España el partido sigue jugándose, casi como un anticipo del que se sucederá hoy dentro de la cancha. Cada madrugada trae un nuevo capítulo y cada vecino lo vive a su manera: algunos con fastidio, otros con resignación y unos pocos con cierta simpatía por el paisaje cambiante. Lo único seguro es que, gane quien gane hoy, los postes volverán a amanecer pintados. Y el barrio, partido al medio por colores que no eligió, seguirá mostrando en sus calles la huella de una rivalidad que nunca descansa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final

Los alcances del feriado nacional

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Golpe en La Boca: Racing sacó chapa y es finalista

Clima caliente e insultos en la previa del partido

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino
Últimas noticias de La Ciudad

La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024

Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense

Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres

Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición
Información General
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
Aeropuerto de Comodoro evacuado por amenaza
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Deportes
El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13
¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?
Son de la Liga y fanas de Gimnasia y Estudiantes
Definiciones mano a mano, el morbo extra que generan los clásicos
Espectáculos
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
Gaby Sabatini, de visita por La Plata
El hijo de Yiya Murano contra la serie: “Lo bloquearon”
Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
Policiales
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Susto y caos en un teatro, con platenses afectados
Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
Tarde de terror para un chofer de Didi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla