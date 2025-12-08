Clima caliente e insultos en la previa del partido

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
El clásico entre Boca y Racing demoró su comienzo durante algunos minutos, debido a la cantidad de serpentinas y papelitos que arrojaron desde las tribunas los hinchas del Xeneize. Además tuvo una previa caliente, con cantos en contra de Marcos Rojo y Agustín Almendra, a quienes trataron de “traidores”.
En este sentido, la fanaticada local preparó un gran recibimiento para la salida de su equipo, que a la vez se mezcló con insultos para los futbolistas de la Academia, cuando pisaron formalmente el campo de juego.
En la previa, los futbolistas que estuvieron en el centro de la escena fueron el marcador central y el mediocampista, ambos compasado en el conjunto de La Ribera.
Si bien Rojo recibió una distinción de la dirigencia de Boca por su estadía en el Club, rápidamente los hinchas se hicieron escuchar, algunos con aplausos y otros con dichos en contra. Esto ocurre teniendo en cuenta las últimas declaraciones ante de partir hacia Avellaneda, donde cargó contra su antiguo cuadro, además de lo que fueron sus últimos días en Bransend 805.
Por su parte, Agustín Almendra también fue recordado por el Estadio, donde recibió una catarata de insultos y cánticos en contra, como “el que no salta es un traidor”.
El hostil recibimiento que tuvo el volante se dio por la salida que tuvo de Boca, donde tuvo un agregado judicial, y del cual, el futbolista debe devolver cerca de 800 mil dólares, en concepto de devolución de un dinero que recibió en 2019, con la gestión anterior.
