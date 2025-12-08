Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |BREVES DE LA FARÁNDULA

Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”

8 de Diciembre de 2025 | 01:16
Mirtha llevó a su mesaza a Guillermina Valdes y, obvio, le preguntó por Tinelli. La modelo dijo que aceptó la separación, y luego le preguntaron por la denuncia de Juana, la hija de Marce. “¿Pusiste seguridad para tu hijo o tomaste alguna medida?”, le tiró María Julia Oliván. “No, yo siempre el desencuentro que tuve con Marcelo es que yo no comparto la sobreexposición de los hijos”, reveló Guille. “Nunca quise que mis hijos participaran del reality, no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños con tanta tecnología”.

 

 

