Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

Los tatuajes se convirtieron en una práctica masiva en gran parte del mundo. Lo que alguna vez fue una expresión asociada a pequeños grupos culturales hoy forma parte del paisaje cotidiano: jóvenes, adultos y personas mayores llevan diseños permanentes como parte de su identidad estética. Sin embargo, a la par de este crecimiento, la comunidad científica comenzó a prestar atención a una pregunta que hasta hace poco recibía escasos estudios sistemáticos: ¿qué ocurre dentro del cuerpo con los pigmentos que permanecen de por vida?

Un nuevo trabajo de la Universidad Humanitas de Italia aporta una respuesta parcial y a la vez compleja: las tintas no solo migran hacia órganos del sistema linfático, sino que pueden activar procesos inflamatorios sostenidos e incluso modificar la respuesta del sistema inmunológico frente a distintos tipos de vacunas. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), vuelve a instalar el tema en el debate sanitario internacional.

Un fenómeno global en expansión

El informe comienza por describir la magnitud del fenómeno: se estima que alrededor del 20% de la población mundial tiene al menos un tatuaje, y en países como Estados Unidos la cifra asciende al 30%. En Europa, varias encuestas reflejan un crecimiento estable en los últimos quince años, especialmente entre jóvenes de 18 a 35 años.

A diferencia de cosméticos o medicamentos, cuyas formulaciones están estrictamente reguladas, las tintas de tatuaje se encuentran bajo marcos normativos menos rigurosos. En muchos países no existe un registro obligatorio de ingredientes ni evaluaciones toxicológicas completas, y la composición de estos pigmentos varía entre fabricantes. Esto incluye colorantes sintéticos, óxidos metálicos, solventes, aditivos estabilizantes y otros compuestos cuyo comportamiento dentro del organismo todavía se conoce poco.

“Estamos ante una práctica cada vez más frecuente, pero con una base científica insuficiente sobre los efectos de sus componentes en el cuerpo humano”, advierten los autores.

Qué sucede en el cuerpo tras tatuarse

El proceso de tatuado consiste en miles de microperforaciones que depositan pigmentos directamente en la dermis. Allí, una parte del color queda fijada, pero otra fracción —la que no alcanza a retenerse— es captada por células inmunitarias encargadas de “limpiar” residuos, como los macrófagos y dendríticas. Estas células trasladan los pigmentos a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios, encargados de filtrar sustancias potencialmente dañinas.

En la mayor parte de las personas tatuadas, parte de la tinta termina alojada en los ganglios linfáticos cercanos y permanece allí durante años, posiblemente durante toda la vida.

La pregunta de los investigadores fue directa: ¿qué efectos tiene esa acumulación persistente sobre la función inmunológica?

Inflamación prolongada y muerte celular

Al analizar ganglios linfáticos de modelos animales recientemente tatuados, el equipo detectó que la tinta queda atrapada dentro de macrófagos, que muestran signos de estrés celular y muerte programada (apoptosis). Esta pérdida de macrófagos —células esenciales para la primera línea de defensa del sistema inmune— genera una activación inflamatoria que se mantiene durante semanas.

Los científicos observaron niveles elevados de citocinas proinflamatorias incluso dos meses después del tatuaje, señal de que el organismo sigue reaccionando frente a los pigmentos que no puede degradar ni eliminar.

“Es como si el sistema inmunológico interpretara la tinta como una sustancia extraña imposible de remover, que obliga a una activación sostenida”, explican los autores.

Cómo se hizo el estudio

Los investigadores utilizaron tintas negra, roja y verde —entre las más utilizadas a nivel global— provistas por uno de los fabricantes de mayor presencia internacional. Tatuaron un área de aproximadamente 25 mm² en una de las patas de grupos de ratones y analizaron: qué cantidad de tinta llegaba a los ganglios; cuáles células inmunes intervenían; cuánto tiempo permanecía el pigmento en el tejido; qué respuestas inflamatorias se activaban; cómo reaccionaban los animales a distintas vacunas.

Cuando monitorearon las primeras horas y días tras el tatuaje, descubrieron que los macrófagos aumentaban rápidamente para intentar capturar los pigmentos, pero luego disminuían abruptamente, fenómeno atribuido a su muerte celular inducida por la tinta. La tinta verde mostró un comportamiento más lento, con cambios significativos recién a las 120 horas.

Un hallazgo adicional fue que la cantidad de pigmento en los ganglios era mayor a los dos meses post-tatuaje que en los primeros días, lo que sugiere que la tinta continúa drenando progresivamente desde la piel hacia el sistema linfático.

Impacto en las vacunas

La parte más llamativa del estudio surgió cuando el equipo evaluó la respuesta inmunitaria de los ratones tatuados frente a dos tipos de vacunas:

- Vacuna contra el Covid-19 (ARNm): cuando los animales vacunados recientemente tatuados recibieron la vacuna de Pfizer, los tres grupos (tinta negra, roja y verde) mostraron una reducción significativa de anticuerpos a los 10 días. En algunos casos, la disminución de anticuerpos se observó antes, a los siete días.

Esto se explicaría porque las vacunas de ARNm requieren que las células sanas capten el material genético y produzcan antígenos. Si los macrófagos están dañados, la respuesta podría verse alterada.

- Vacuna antigripal inactivada: el efecto fue el contrario. La tinta negra y la roja generaron un aumento significativo de anticuerpos a los 7 días; la tinta roja mantuvo el aumento a los 10 días. En este caso, la activación inflamatoria generada por los pigmentos podría potenciar la respuesta inicial, aunque los autores advierten que eso no implica mayor protección a largo plazo.

¿Qué significan estos resultados?

Los investigadores aclararon que sus conclusiones no deben interpretarse como un riesgo inmediato o una recomendación contra los tatuajes. Sin embargo, sostienen que el estudio abre varios interrogantes: ¿Puede la inflamación crónica afectar la respuesta inmune ante infecciones reales? ¿Qué impacto tendría en personas que reciben múltiples vacunas a lo largo del año? ¿Cómo se comportan los pigmentos en adultos, adolescentes o embarazadas? ¿Son seguros todos los componentes de las tintas actualmente en el mercado?

El trabajo también destaca la necesidad urgente de normativas más estrictas. En la Unión Europea, por ejemplo, recién en 2022 se prohibieron cientos de sustancias utilizadas en tintas por considerarse potencialmente dañinas. En otros países, la regulación sigue siendo mínima o inexistente.