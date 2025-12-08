Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |DETIENEN A LA “CHOFER” DE LA BANDA

Maniataron a una jubilada en medio de un asalto en Villa Elisa

Maniataron a una jubilada en medio de un asalto en Villa Elisa

La Policía logró detener a una sospechosa del episodio / EL DIA

8 de Diciembre de 2025 | 01:08
Una jubilada de 74 años vivió un violento episodio en su casa de Villa Elisa, donde tres delincuentes encapuchados irrumpieron y la redujeron con golpes y amenazas antes de robarle dinero, una notebook y herramientas de trabajo. El hecho ocurrió en una vivienda de 421 bis entre 131 y 132, hasta donde los intrusos ingresaron por la puerta principal. Tras revolver los ambientes, la maniataron de pies y manos y la dejaron tirada en el comedor mientras escapaban.

La mujer logró pedir ayuda y alertó al 911. Personal del área investigativa llegó al lugar y, con el testimonio de vecinos, comenzó a revisar cámaras particulares. En esas imágenes apareció un Volkswagen Bora negro que había merodeado la cuadra instantes antes del ataque, lo que activó un operativo cerrojo en toda la zona.

Minutos después, un móvil policial localizó el vehículo sospechoso en 419 y 27. Al volante iba una mujer de 32 años y domiciliada en Lomas de Zamora. Admitió que había trasladado hasta la casa de la víctima a tres hombres, dos de ellos de nacionalidad chilena. Quedó inmediatamente detenida, y los prófugos son buscados.

 

