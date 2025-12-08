El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición
Actividades: feria navideña, taller para mayores, música en Capital Chica, club de lectura en la Biblioteca Central bonaerense
Reclamos vecinales en los alrededores del Estadio Maradona por los residuos
Procesión y misa por la Fiesta de los pañuelos de la Virgen en la Ciudad
Punta Lara: se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
Maniataron a una jubilada en medio de un asalto en Villa Elisa
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
Muestra y misas de la Inmaculada Concepción en la Catedral
Dengue: entregaron repelentes en la plaza España de 7 y 66
Hoy se realizará una nueva edición de la “Depo Feria” especial Navidad, en el Club Deportivo Villa Elisa, situado en Camino Centenario y 48. El evento tendrá lugar de 14 a 19 y contará con más de 80 stands de emprendedores. No se suspende por lluvia.
La Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP, invita al “Taller de Autocuidado en Personas Mayores” coorganizado con PAMI. El mismo, brindará un conjunto de herramientas y recomendaciones para el autocuidado de la salud, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades y accidentes. Con presencia de estudiantes de Ciencias Médicas, Odontología y Educación Física, el encuentro será el miércoles 10 de diciembre de 15 a 17 en PAMI UGL 7 (Av. 7 Nº 170 entre 35 y 36). Abierto y gratuito.
Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.
El viernes 12 de diciembre y al igual que la semana pasada, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense. El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Inscripción enviando un correo electrónico a: dirbibliotecacentral@gmail.com.
