El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición
Actividades: feria navideña, taller para mayores, música en Capital Chica, club de lectura en la Biblioteca Central bonaerense
Reclamos vecinales en los alrededores del Estadio Maradona por los residuos
Procesión y misa por la Fiesta de los pañuelos de la Virgen en la Ciudad
Punta Lara: se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
Maniataron a una jubilada en medio de un asalto en Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la parroquia Perpetuo Socorro, hoy a desde las 17,30 se celebrará la Fiesta de los Pañuelos de la Virgen. En la secretaria parroquial tel templo de diagonal 76 Nº 666, entre 45 y 21, piden llevar un pañuelo para la procesión, “aquel que nos acompañó en el dolor”, sugieren los organizadores del encuentro. En primer lugar se realizará una procesión por las calles del barrio y luego a las 18 se celebrará la santa misa. También piden llevar un recipiente con agua que se bendecirá.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí