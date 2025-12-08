Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |520 ENTRE 134 Y 135

Reventaron una pared y vaciaron una empresa

8 de Diciembre de 2025 | 01:07
La tranquilidad del fin de semana volvió a verse alterada en la zona de San Carlos, donde una empresa constructora con más de tres décadas de trayectoria fue blanco de un robo que dejó pérdidas materiales importantes y una sensación creciente de vulnerabilidad entre los vecinos y comerciantes.

El hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada de ayer en la firma Robustelli Hermanos S.A., ubicada en 520 entre 134 y 135. Según informaron voceros, pasadas las 1 de la madrugada uno de los encargados ingresó al predio para dejar una máquina bordeadora y allí descubrió lo sucedido: desconocidos habían quebrado una pared lateral que da a un terreno deshabitado y, tras forzar el ingreso, irrumpieron en una de las oficinas.

Los ladrones actuaron con tiempo. Dentro del primer espacio, rompieron un mueble embutido y revisaron cada rincón hasta llevarse ocho paquetes de cable unipolar de 2,5 mm, cinco rollos de cable de 1,5 mm, dos amoladoras y un taladro Bosch, además de otros elementos cuya ausencia aún se está verificando.

La empresa cuenta con cámaras en el exterior y sistema de alarma, por lo que se espera que el análisis de las imágenes pueda aportar detalles sobre el movimiento previo al robo y sobre la posible vía de escape utilizada por los delincuentes. El episodio se suma a una sucesión de hechos contra comercios y galpones de la Región, muchos de ellos cometidos durante horarios en los que las zonas quedan desiertas, lo que facilita el accionar de bandas que detectan predios sin vigilancia.

 

