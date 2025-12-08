Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |BREVES

Real Madrid cayó ante Celta y quedó a cuatro del líder Barçelona

8 de Diciembre de 2025 | 01:53
Edición impresa

Real Madrid cayó como local por 2-0 ante Celta en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha de LaLiga. Los goles fueron de Williot Swedberg a los 8′ y 48 minutos del segundo tiempo. El Madrid terminó con 9 jugadores por las rojas a García y Carreras. El Merengue continúa como escolta con 36 puntos, a cuatro de Barcelona, lider de LaLiga con 40. Por su parte, Elche goleó 3-0 al Girona con un ‘blooper’ del arquero argentino Paulo Gazzaniga, Valencia igualó 1-1 frente a Sevilla y Espanyol ganó 1-0 ante el Rayo Vallecano.

 

