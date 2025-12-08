Tiago Palacios, sobre el triunfo de Estudiantes en el Bosque: “Muchísima actitud, no importa la táctica”

Tiago Palacios, el autor del único gol que necesitó Estudiantes para el triunfo en el Bosque, se refirió a cómo se vivió el partido, la importancia y preparación en la semana y la emoción de Eduardo Domínguez.

Consultado sobre cuáles fueron las diferencias del Pincha para imponerse en el resultado, Palacios no dudó: “Tuvimos muchísima actitud. Sabemos que en los clásicos no importa la táctica, es meter y meter. Lo logramos y de buena manera”.

“Además del clásico, era un partido de semifinales”, sumó. En cuanto al gol, comentó: “Lo hablamos con Edwin (Cetré) y lo practicamos”.

Tras el pitazo final, Eduardo Domínguez no pudo evitar la emoción y se lo vio con lágrimas en los ojos. Respecto a este hecho, Tiago Palacios aseguró: “Es especial. Está claro lo que viene pasando en los últimos meses, es un desahogo para todos y espero que los hinchas estén contentos”.

Por último, dirigido al pueblo albirrojo, cerró: “Que los hinchas confíen que vamos a dejar todo adentro de la cancha”.