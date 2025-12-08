Un hincha de Gimnasia cayó de la tribuna y está hospitalizado

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna minutos antes del pitazo final para el clásico platense por la final del Torneo Apertura. El hombre habría perdido el equilibrio y debió ser hospitalizado.

Personal de salud que se encontraba en el lugar le brindó las primeras asistencias, se confirmó que sufrió heridas leves y se decidió trasladarlo al Hospital San Martín.

El hombre que terminó hospitalizado a pocos segundos de poder ver el partido, cayó desde la tribuna Centenario. Se desconocen las razones de esta caída, se sospecha fue tras haber perdido el equilibrio.

Si bien está consciente y fuera de peligro, se le realizan estudios complementarios para descartar cualquier inconveniente dada la altura desde la que cayó.