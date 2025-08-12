Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Fútbol infantil |otro fin de semana cargado de festejos y vueltas olímpicas

Con el sello de los campeones

Se terminaron las vacaciones. Tras dos semanas de descanso (y una de yapa por las lluvias), el piberío ya está preparado para desparramar talento y picardía en cada campo de juego. En APLAFI, por ejemplo, se viene la definición de la Zona Campeonato. Y también en LAFIR. Siguen adelante LISFI, LIFIPA y Liga Amateur

12 de Agosto de 2025 | 04:45
Edición impresa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

los chicos de la 2018 de juvenil la plata, campeón e invicto de aplafi

otro de los campeones anticipados de lifipa: la 2012 de aeropuerto

Los chicos de la categoría 2017 de Estudiantes de La Plata. Se consagraron Campeones del apertura de lisfi, a una fecha del final

La categoría 2013 de olimpia, campeona del apertura de la liga independiente (lifipa)

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

Las duras bajas que tendrá Cerro Porteño ante el Pincha

Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir

¿Vuelve el plan canje de autos?, buscan estimular la venta de 0km

“Yo no amenacé de muerte a la Vice”

Jeremías Merlo: de querer largar al sueño del pibe
Últimas noticias de Fútbol infantil

El Ombú y Juvenil LP, en lo más alto del podio

El piberío volvió a dejar su huella

Villa albino los invita a jugar

Los pibes de Camba no pudieron contra el ”Verde” de Camioneros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla