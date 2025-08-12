Con el sello de los campeones

Se terminaron las vacaciones. Tras dos semanas de descanso (y una de yapa por las lluvias), el piberío ya está preparado para desparramar talento y picardía en cada campo de juego. En APLAFI, por ejemplo, se viene la definición de la Zona Campeonato. Y también en LAFIR. Siguen adelante LISFI, LIFIPA y Liga Amateur