Silva Torrejón será baja para el partido con Lanús

El defensor de Gimnasia arrastra una molestia física que no le permitió trabajar con normalidad. Villalva sería el reemplazante
Malas noticias en Gimnasia. Pedro Silva Torrejón, que había quedado al margen del partido ante Godoy Cruz por una dolencia física, finalmente quedó descartado para el partido del próximo domingo ante Lanús, en el Bosque.
Estos días se esperaba la recuperación del defensor, pero finalmente eso no sucedió y en consecuencia, su ausencia le representa un dolor de cabeza al entrenador Alejandro Orfila, quien se mostraba optimista de poder contar con el jugador con pasado en Boca.
Pedro Silva Torrejón fue baja ante el Tomba, en la fecha anterior, por una molestia muscular que se le presentó tras el encuentro ante Independiente. El lateral izquierdo sufrió un edema muscular en el bíceps, que le impidió ser parte de la nómina que viajó a Mendoza.
En consecuencia, Juan Manuel Villalba, el jugador de la selección Sub 20 de Argentina, que pudo actuar en el encuentro ante el Tomba, en Mendoza (tuvo un partido acertado), sería en el reemplazante, aunque recién se confirmará en la práctica de mañana, cuando el técnico mens sana ordene la habitual práctica de fútbol formal.
Esta semana se esperaba que Silva Torrejón pudiera regresar a trabajar con normalidad y deje atrás la molestia, pero nada de eso ocurrió. Ayer, el lateral izquierdo realizó algunos ejercicios a la par de sus compañeros, pero no completó la práctica.
Sin dudas que este contratiempo le generó un dolor de cabeza al entrenador, aunque sabe que la ausencia de Silva Torrejón la podrá suplantar con el pibe Villalba, que en Mendoza tuvo un partido correcto, sin sufrir por su sector y con un más que aceptable rendimiento.
Ayer, los jugadores realizaron tareas de gimnasia movimientos físicos, para cerrar la jornada de trabajo con un fútbol recreativo, sin indicios de cómo podría formar el equipo, que el domingo próximo, en el Bosque, buscará abrochar el tercer triunfo consecutivo en el certamen, algo que no consigue desde 2022.
Por lo que se supo, mañana se ordenará la práctica de fútbol, y allí, Alejandro Orfila definirá el once titular.
La reserva de Gimnasia consiguió ayer una nueva victoria en el torneo, al vencer 2-0 a Lanús, partido que se disputó en Abasto y que formó parte del Grupo B del torneo de Proyección.
Los goles fueron convertidos por Federico Pendas y Jorge de Asís-. Así, el equipo que conduce Fernando Zaniratto saltó al segundo del Grupo B con 11 puntos, detrás del líder, Atlético Tucumán, que tiene puntaje ideal (15). Gimnasia alistó a Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas y Alejo Gelsomino; Nicolás Barros Schelotto, Pablo Aguiar, Santino López García y Leonel Troncoso; Santiago Villarreal y Jorge De Asís.
