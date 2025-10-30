Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo

El 28 de octubre pasado, un hombre identificado como Diego Juan Marcelo Retamal (41) perdió la vida en el hospital San Martín, en circunstancias que ahora motivo de una investigación judicial.

Según determinaron los investigadores, su muerte es sospechada de criminalidad, porque cinco días antes lo encontraron tirado en la calle 17 entre 79 y 80 con una herida de arma de fuego a la altura del estómago y una herida cortopunzante en la clavícula izquierda.

En base a lo que pudieron reconstruir los pesquisas a partir de los primeros relatos testimoniales, Retamal mantuvo un cruce callejero, que desembocó en la bestial agresión.

Varios vecinos escucharon los grito y, al salir de sus viviendas, lo encontraron tendido en el suelo, inconsciente.

Instantes después, al llegar la Policía al lugar, se encontró con un clima poco colaborador, más bien hostil, y hasta lanzaron una piedras en contra de los móviles. No querían hablar de nada. Solo que carguen a Retamal a uno de los patrulleros y lo trasladen al centro asistencial más cercano. Y así fue, porque, superados en número, a los agentes no le quedó más remedio que replegarse.

Si bien el caso motorizó un análisis de lo ocurrido, ya con el deceso consumado, se está en presencia de un homicidio. Por eso la urgencia que tomó el expediente para determinar lo sucedido e identificar a los autores.

Se trató del asesinato número 16 en lo que va del año en la Región, 14 de los cuales ocurrieron en La Plata, uno en Berisso y el restante en Ensenada.

En la causa tomó intervención la comisaría octava, con conocimiento del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que ya mandó a relevar cámaras y más testimonios, entre otras medidas de prueba.

En primer término, los detectives hurgarán en la vida y las relaciones de Retamal para determinar en qué ocupaba sus días, ya que en principio no tenía ocupación fija.

Después saber de sus contactos habituales y posibles rivalidades con otras personas de Altos de San Lorenzo, un barrio que muestra importantes niveles de conflictividad.

Por ahora no se conocen de sospechosos ni hipótesis. “Estamos trabajando en el tema”, fue la escueta respuesta que encontró este diario anoche.

Sí se sabe de la conmoción que generó el incidente y de ciertas tensiones por eventuales réplicas a partir de la bestial agresión.

Por eso las autoridades han puesto el ojo en ese sector de la Ciudad y se muestran atentos a cualquier movimiento que consideren peligroso.

En 137 y 522 hubo otro altercado que terminó en una agresión a balazos, al parecer por parte de un policía, pero que no causó víctimas ni heridos.